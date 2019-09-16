Немного дождя на севере: прогноз погоды в Приамурье на 16 сентября

В Амурской области 16 сентября ожидается небольшая облачность. В южных и центральных районах без осадков, на севере местами пройдет дождь. Ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду с усилением до 15 метров в секунду.

Термометры покажут 11…16 градусов тепла, в северных районах Приамурья температура составит плюс 8…13, местами будет около плюс 5. В Благовещенске в этот день малооблачно, осадков синоптики не прогнозируют. Ветер будет дуть с запада и юго-запада со скоростью 6-11 метров в секунду. Температура составит 14…16 градусов выше нуля.

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Екатерина PL