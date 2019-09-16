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16сентября
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сегодня, 08:48 0

Амурчане делятся в соцсетях фотографиями и видео первого снега (фото, видео)

Амурчане делятся в соцсетях фотографиями и видео первого снега (фото, видео)
Фото: Амур.инфо

Жители Амурской области делятся в социальных сетях фотографиями и видео, на котором запечатлен первый снег. Снежные осадки впервые в этом году выпали 15 сентября сразу в нескольких районах Приамурья.

Так снег появился в селах Джалинда и Талдан, в поселке Ерофей Павлович и в городе Сковородино Сковородинского района, в селе Лопча и городе Тында Тындинского района, в селе Гонжа Магдагачинского района.

Люди делятся снимками цветов и деревьев, окутанных хлопьями снега, заснеженными балконами, машинами, улицами, дворами и огородами.

«Ребята, вот вам привет из заснеженного Талдана. У нас идет снег, кошмар просто, очень-очень холодно, так что можете к нам не приезжать, у нас тут снег валит хлопьями. Брусничка под снегом, хотите?», – говорит автор видео за кадром.

Фото: https://www.instagram.com/p/B2cv8gVgdgO/, https://vk.com/vtynde

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#природа

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