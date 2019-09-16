Наталья Бочкарева представила в Благовещенске Дашу Букину «в стиле Сальвадора Дали»

В Амурском областном краеведческом музее открылась персональная выставка картин актрисы Натальи Бочкаревой «Кистью о мыслях». Она работает в рамках XVII фестиваля кино и театра «Амурская осень».

Рисовать Наталья начала случайно, приехав учиться в Москву. После окончания учебы живопись стала ее хобби. Актриса признается, что любит рисовать городские пейзажи. Особое место в творчестве Бочкаревой занимает море.

Для выставки в Благовещенске были отобраны 15 работ. В музее они заняли зал № 23. Наталья прилететь в областной центр не смогла, но прислала поклонникам теплое видеоприветствие.

Самая «хулиганская» работа Натальи Бочкаревой из представленных на выставке – «Даша Букина». Актриса признается, что она – одна из самых любимых.

Персональная выставка будет работать до 29 сентября. Подробно о ней – в рубрике «Культпросвет».