Наталья Бочкарева представила в Благовещенске Дашу Букину «в стиле Сальвадора Дали»
В Амурском областном краеведческом музее открылась персональная выставка картин актрисы Натальи Бочкаревой «Кистью о мыслях». Она работает в рамках XVII фестиваля кино и театра «Амурская осень».
Рисовать Наталья начала случайно, приехав учиться в Москву. После окончания учебы живопись стала ее хобби. Актриса признается, что любит рисовать городские пейзажи. Особое место в творчестве Бочкаревой занимает море.
Для выставки в Благовещенске были отобраны 15 работ. В музее они заняли зал № 23. Наталья прилететь в областной центр не смогла, но прислала поклонникам теплое видеоприветствие.
Самая «хулиганская» работа Натальи Бочкаревой из представленных на выставке – «Даша Букина». Актриса признается, что она – одна из самых любимых.
Персональная выставка будет работать до 29 сентября. Подробно о ней – в рубрике «Культпросвет».
Просмотров всего: 535