Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
16сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 08:29 2

Умер 11-летний мальчик, попавший вместе с братом в ДТП в Тамбовском районе

Умер 11-летний мальчик, попавший вместе с братом в ДТП в Тамбовском районе

В ночь на понедельник, 16 сентября, в Тамбовской больнице умер 11-летний мальчик, который попал в аварию вместе со своим 17-летним братом. Несмотря на все усилия врачей, которые все это время боролись за его жизнь, ребенка спасти не удалось.

Информацию подтвердили в амурском министерстве здравоохранения.

«Мальчик умер сегодня ночью. Все дни в Тамбовской больнице работали специалисты педиатрического РКЦ. Реаниматологи», – сообщила в ведомстве.

Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось утром, 12 сентября. 17-летний юноша вместе с младшим братом взяли автомобиль у своего дяди и попали в ДТП. За рулем был старший брат. Ранее из Тамбовской ЦРБ его перевели в детскую областную. Дядя мальчиков – владелец машины, в разговоре с корреспондентом Амур.инфо высказал предположение, что дети вылетели в кювет не случайно и что они столкнулись с другой машиной.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Просмотров всего: 4659

#дети #ДТП #жизнь #происшествия

распечатать


Общество

В Амурской области сократили срок выплаты маткапитала
Происшествия

В Благовещенске автомобиль сбил ребенка
Происшествия 2

Удар молнии, предположительно, привел к пожару в амурской Поздеевке
Происшествия 1

В жестком ДТП в Шимановском районе пострадали два человека (фото, видео)
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Шелковица

    Шелковица
    2 часа назад

    О,Боже! Можно сказать...родители двух детей сразу потеряли. Как жить с этим будет старший брат?!...Кошмар!

  • Проходимец

    Проходимец
    1 час назад

    Родители их давно потеряли

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь