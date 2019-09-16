Умер 11-летний мальчик, попавший вместе с братом в ДТП в Тамбовском районе

В ночь на понедельник, 16 сентября, в Тамбовской больнице умер 11-летний мальчик, который попал в аварию вместе со своим 17-летним братом. Несмотря на все усилия врачей, которые все это время боролись за его жизнь, ребенка спасти не удалось.

Информацию подтвердили в амурском министерстве здравоохранения. «Мальчик умер сегодня ночью. Все дни в Тамбовской больнице работали специалисты педиатрического РКЦ. Реаниматологи», – сообщила в ведомстве. Как сообщало Амур.инфо, происшествие случилось утром, 12 сентября. 17-летний юноша вместе с младшим братом взяли автомобиль у своего дяди и попали в ДТП. За рулем был старший брат. Ранее из Тамбовской ЦРБ его перевели в детскую областную. Дядя мальчиков – владелец машины, в разговоре с корреспондентом Амур.инфо высказал предположение, что дети вылетели в кювет не случайно и что они столкнулись с другой машиной. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Ольга Канюшкина