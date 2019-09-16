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16сентября
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сегодня, 07:31 0

Курсанты первого курса ДВОКУ выполнили около 50 прыжков с парашютом в Приамурье

Курсанты первого курса ДВОКУ выполнили около 50 прыжков с парашютом в Приамурье
Фото: structure.mil.ru

Курсанты первого курса Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в ходе прохождения курса общевойсковой подготовки совершили первые прыжки с парашютом. Занятия состоялись на базе аэроклуба ДОСААФ Амурской области.

За несколько дней до десантирования с курсантами была проведена обязательная программа подготовки с получением допуска.

Прыжки с самолета Ан-2 с использованием современных парашютных систем осуществили курсанты факультетов морской пехоты и подготовки командиров арктических подразделений.

После прыжков курсанты были посвящены в парашютисты, пройдя ритуал и получив соответствующий значок, а военнослужащие морской пехоты ТОФ поздравили будущих офицеров с успешным выполнением важного этапа курса воздушно-десантной подготовки, пишет пресс-служба Восточного военного округа.

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#военные

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