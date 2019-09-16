Гороскоп 16 сентября: Весам понадобится помощь, Близнецов ждут интересные знакомства

Восход Солнца: 06:06

Заход Солнца: 18:43

Солнце в Деве.

Овен. Начало дня может принести огорчения и разочарования. Возможно неприятное известие, связанное с обманами, иллюзиями или недопониманием со стороны партнера. Вероятны конфликты с родственниками. Перелом наступит во второй половине дня.

Телец. День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с землей, строительством, благоустройством. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль. Во второй половине дня вероятно ухудшение самочувствия.

Близнецы. Сегодня вас ждут новые интересные знакомства. День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с благоустройством дома. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль.

Рак. Постарайтесь воздержаться от резких поступков, решений и выводов. Не следует рассказывать о своих планах, так как можете привлечь к себе внимание недоброжелателей. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы отправиться с детьми на прогулку, которой Вы останетесь, несомненно, довольны.

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Лев. Понедельник посвятите работе. Этот день располагает к романтическим приключениям.Однако, целиком отдаваясь охватившему вас чувству, не забывайте о своих обязанностях.

Дева. Сегодня звезды не советуют начинать новые дела. Лучше заняться планами и проектами: задуманное может воплотиться. Неблагоприятное время для коллективных мероприятий. Желательно сократить контакты, проанализировать пройденный путь, обдумать свои действия на будущее.

Весы. Неблагоприятный для деловой активности день. Интриги, зависть, неожиданные препятствия будут затягивать осуществление ваших планов. Может возникнуть необходимость в помощи друзей.

Скорпион. Благоприятный день. Трудолюбие, упорство в достижении цели или покровительство влиятельного лица позволит создать стартовую площадку для финансового взлета в октябре.

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Стрелец. Сегодня вполне вероятны неприятности или ошибки в сфере профессиональной деятельности. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем.

Козерог. Благоприятный день для общения, поиска новых источников заработка. Вероятно, ваш авторитет сегодня заметно укрепится. Беды обходят вас стороной. Тайный недруг попробует подставить вам подножку, но в результате сам предстанет в невыгодном свете.

Водолей. Этот день пройдет под знаком интуитивной работы, подкрепляемой верными действиями. Ваша энергия сильно возрастет, но вам будет сложно оценить положение вещей. Смирите гордыню и поступайте согласно общим целям. Этот день благоприятен для поездок и путешествий.

Рыбы. День может оказаться тяжелым. Даже повышенная деловая активность и работоспособность не принесут весомых результатов.

Астролог: Вальдемар Небоходцев