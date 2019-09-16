Гороскоп 16 – 22 сентября: у Раков пора перемен, а Тельцам стоит проявить тактичность

Общий астрологический прогноз на неделю с 16 по 22 сентября для всех знаков Зодиака.

Овен. Овны на этой неделе смогут увеличить свои доходы благодаря успешной интеллектуальной деятельности. Особенно это относится к тем, кто занимает руководящие должности и может принимать самостоятельные управленческие решения.

Телец. В начале недели звезды не советуют Тельцам вступать в споры с представителями старшего поколения, особенно с родителями, бабушками и дедушками. Старайтесь быть терпимее и тактичнее, даже если что-то не нравится. Начиная со среды астрологические влияния будут более гармоничными.

Близнецы. Похоже, кто-то из окружающих злоупотребляет вниманием Близнецов. Причем делает это очень завуалированно. Идти на конфликт не стоит, но и поощрять в будущем злоупотребления не нужно.

Рак. Вы неплохо смотритесь в роли Гамлета, задавая самому себе классический вопрос: «Быть, или не быть?». С одной стороны, Вы понимаете, что пришла пора перемен, и нужно что-то менять в сложившемся порядке вещей. А с другой стороны, Вам немного страшновато. Однако, начинать все же придется, и лучше всего сразу заняться самыми сложными и деликатными вопросами. Одолеете их – дальше все пойдет как по маслу.

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Лев. Первая половина недели складывается неблагоприятно для Львов, состоящих в браке. Вторая половинка может поставить под сомнение ваши совместные планы и предложить цели, к принятию которых вы не будете готовыми. Также эти дни сопряжены с борьбой за власть и право принимать самостоятельные решения.

Дева. Чем спокойнее на нынешней неделе Вы будете смотреть на текущую ситуацию, тем большего успеха сможете достичь. В понедельник постарайтесь на полную мощь использовать имеющиеся у Вас деловые контакты, помощь друзей.

Весы. На этой неделе Весыы, скорее всего, почти во всех своих делах пойдут по пути наименьшего сопротивления, так как Вам не захочется напрягаться и прилагать к чему-либо чрезмерные усилия. Кстати, не исключено, что вы даже изобретете новый способ выполнения обязанностей, при котором минимум действий дает максимальный результат.

Скорпион. Возможно испытание неудачами, финансовыми сложностями и последующей душевной пустотой. Звезды советуют не отчаиваться и не унывать. Тем, кто сумеет выдержать проверку на прочность, не теряя чести и достоинства, судьба приготовит достойную награду.

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Стрелец. Звезды советуют Стрельцу уединиться, чтобы в спокойно обстановке проанализировать все произошедшее. Финансовые проблемы поможет решить человек, от которого Вы не ожидали такой щедрости.

Козерог. Сейчас наступает благоприятный период для того, чтобы завести новые контакты и знакомства. Вам рекомендуется больше общаться, чаще бывать в поездках и компаниях. Многие дела будут решаться именно благодаря связям.

Водолей. Водолеи на этой неделе, скорее всего, много времени будут проводить в увеселительных поездках, развлечениях, романтических знакомствах и свиданиях. Несмотря на это, неделя благоприятна для сдачи экзаменов, зачетов.

Рыбы. Виновником плохого самочувствия может стать обычная ссора. В крайнем случае есть опасность нервных срывов и перенапряжения в начале недели. Вторая половина недели пройдет спокойно.

Астролог: Вальдемар Небоходцев