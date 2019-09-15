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15сентября
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сегодня, 19:45 0

Удар молнии, предположительно, привел к пожару в амурской Поздеевке

Удар молнии, предположительно, привел к пожару в амурской Поздеевке
Фото: pixabay.com

15 сентября был пожар в селе Поздеевка Ромненского района. Горела кровля одного из жилых домов. Между тем специалисты полагают, что к возгоранию мог привести удар молнии.

Сообщение о пожаре поступило в 16:03. Огнеборцы прибыли на место через три минуты. На ликвидацию открытого горения ушло четыре минуты.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, огнем повреждена кровля на площади около 15 квадратных метров. Дом пожарные спасли. Пострадавших нет.

«Одна из вероятных причин пожара – разряд статического электричества (удар молнии)», – пишет ведомство.

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#пожары #природа #происшествия

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