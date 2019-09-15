Благовещенец стал победителем Кубка Европы по самбо

Фото: amursu.ru

14-15 сентября в городе Карловы Вары (Чехия) прошел Кубок Европы по самбо. В составе российской сборной выступал мастер спорта по самбо международного класса Самвел Казарян из Благовещенска – и он добился успеха.

Как сообщает в Инстаграме администрация областного центра, Самвел Казарян стал лучшим в своей весовой категории. Пьедестал с ним разделили спортсмены из Украины, Франции и Армении.

На Кубок Европы Самвел попал благодаря тому, что ранее занял 3 место на чемпионате России по самбо.

Казарян является неоднократным призером и победителем всероссийских и международных соревнований, входит в состав национальной сборной.