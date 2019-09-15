Отопительный сезон, паводок, АЧС: глава Приамурья подвел итоги недели

Фото: instagram.com/va.orlov

15 сентября, в воскресенье, губернатор Амурской области Василий Орлов, следуя традиции, подвел в своем Инстаграме итоги прошедшей недели.

«Наступила осень, а значит приближается очередной отопительный сезон (в Тынде он уже стартовал). Готовность коммунальной инфраструктуры Приамурья составляет 91,5 %. Работу продолжаем.

Также Амурской области будут выделены дополнительные средства на преодоление последствий паводка – об этом сообщил президент в ходе посещения космодрома Восточный.

Мы должны максимально оперативно предоставить эти средства гражданам. Сейчас ждем постановление правительства, а после этого, в соответствии с изложенным порядком, начнем выплаты», – написал глава региона.

Он отметил, что в этом деле недопустимы проволочки и волокита. Ситуацию Орлов держит на личном контроле.

«На этой неделе сняли карантин в нескольких селах по африканской чуме свиней.

Проезд открыт в села Волково и Гродеково.

В среду были в Гродеково, смотрели, как ведутся работы по ликвидации АЧС. В течение года после снятия карантина на территориях, где была вспышка АЧС, будет нельзя держать свиней.

Прошу отнестись к этому с пониманием, только так мы сможем сдержать дальнейшее распространение этой угрозы. Будем оказывать всестороннюю поддержку жителям, будем прорабатывать альтернативные варианты – птица, крупный или мелкий рогатый скот. Поддержим этих людей в том числе и из областного бюджета. Важно обсудить это с людьми и принять консолидирование решение на этот счет», – отметил губернатор.

Вспомнил он и о посещении в четверг Амурского кадетского корпуса.

«В этом году за парты сели 240 кадетов, плюс еще 45 человек в резерве. Это максимально возможное количество учеников. Уже в 2020 году Амурский кадетский корпус "зайдет" в национальный проект "Образование". А это и модернизация компьютерных классов (они не обновлялись уже 10 лет), подключение современного высокоскоростного интернета, новые интерактивные панели, планшеты и компьютеры», – заключил Василий Орлов.