Тында отметила День города рекордным 9-метровым пирогом (фото, видео)

Фото: instagram.com/administracia.gorod.tynda

14 сентября Тында отпраздновала День города. Свое 44-летие город отметил установлением рекорда: жителей столицы БАМа угощали огромным праздничным брусничным пирогом. Длина лакомства составила 9 метров и 4 сантиметра. Об этом сообщает инстаграм-аккаунт администрации Тынды, публикуя соответствующие фото и видео.

Тындинцев с Днем города поздравили мэр города Марина Михайлова и председатель Тындинской городской Думы Игорь Магарламов:

«От всей души хотим пожелать, чтобы мы были дружны и едины, чтобы наши старания, стремления, силы и надежды помогали развиваться и процветать нашему городу.

Желаем ощущать уют и комфорт в нашем городе. Пусть жители и гости наслаждаются чудесной природой и гордятся достижениями и памятной историей нашего любимого уголка России. Пусть каждый здесь будет счастлив, любим и успешен в своем деле.

Дорогие тындинцы! Искренне желаем, чтобы жизнь каждой семьи была наполнена душевным теплом, радостью и благополучием. Пусть уважение и взаимная поддержка станут основой укрепления нашего городского сообщества. C праздником!» (цитата по инстаграм-аккаунту администрации Тынды).

Не остался в стороне и глава Приамурья Василий Орлов, который записал видеопоздравление.

Поздравление поступило также от помощника президента РФ Игоря Левитина.

В Инстаграме также отмечается, что в День города состоялось открытие городской доски почета. «Свидетельства о занесении на городскую доску почета виновникам торжества 2019 года вручил председатель Тындинской городской Думы Игорь Магарламов. Мэр города Тынды Марина Михайлова поздравила всех присутствующих с этим замечательным событием», – говорится в сообщении.

Ежегодно в день рождения Тынды на городской доске почета появляются новые лица. Кандидатуры претендентов выдвигают коллективы, в которых трудятся горожане. Ходатайства принимает администрация города и передает их на рассмотрение в Тындинскую городскую Думу.