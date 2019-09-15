В жестком ДТП в Шимановском районе пострадали два человека (фото, видео)
15 сентября в Шимановском районе произошло жесткое ДТП, участниками которого стали машины Volvo и Toyota Corona Premio. Судя по фото и видео с места происшествия, которые появились в социальных сетях, легковушка получила серьезные повреждения.
Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась около 14:20. Травмы получили два человека. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Фото и видео: instagram.com/kriminal.blg
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