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15сентября
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сегодня, 17:16 0

В жестком ДТП в Шимановском районе пострадали два человека (фото, видео)

В жестком ДТП в Шимановском районе пострадали два человека (фото, видео)

15 сентября в Шимановском районе произошло жесткое ДТП, участниками которого стали машины Volvo и Toyota Corona Premio. Судя по фото и видео с места происшествия, которые появились в социальных сетях, легковушка получила серьезные повреждения.

Как сообщили ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, авария случилась около 14:20. Травмы получили два человека. Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото и видео: instagram.com/kriminal.blg

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#ДТП #происшествия #транспорт

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