В Шимановске полномочия сложили сразу 6 новоизбранных депутатов

Фото: kprfamur.ru

В Шимановске сразу 6 народных избранников городского Совета народных депутатов, выборы которых состоялись в прошлое воскресенье, 8 сентября, сложили полномочия. Информация об этом появилась на сайте администрации города.

«Сегодня на установочной сессии недавно избранного городского Совета шесть депутатов сложили с себя полномочия. Таким образом, у представительного органа не было кворума для продолжения сессии. Народные избранники, принявшие столь радикальное решение, заверили, что в ближайшее время сделают официальное заявление, где объяснят мотивы своего решения своим избирателям. Пока это вся информация, которая была озвучена», – сообщает сайт мэрии Шимановска.

Согласно информации, размещенной на ресурсе, в состав представительного органа вошли Кирилл Аношкин, Светлана Кондратьева, Елена Лобанова (округ № 1); Елена Антонова, Николай Бусыгин, Альберт Жарков (округ № 2); Елена Бивзюк, Татьяна Домникова, Татьяна Малышева (округ № 3); Светлана Боешко, Ирина Назарова, Алексей Гулимов (округ № 4); Олег Чистяков, Ирина Шутова, Татьяна Шабанова (округ № 5). Из них, по имеющейся информации, сложили полномочия Ирина Шутова, Ирина Назарова, Кирилл Аношкин, Елена Антонова, Елена Бивзюк, Олег Чистяков (все являются самовыдвиженцами). При этом семеро других депутатов, которые были избраны в Совет, выдвинуты шимановским районным отделением КПРФ. Еще один – амурским областным отделением партии «Коммунистическая партия Коммунисты России», следует из данных сайта Избирательной комиссии Амурской области.

Ирина Шутова написала о своем решении в личном инстаграм-аккаунте. При этом причину, по которой она решила оставить кресло депутата, не поясняет.

«Уважаемые избиратели! Я искренне благодарю каждого из Вас за оказанное мне доверие, за каждый голос, отданный за меня. Сегодня, 13 сентября, мною и еще пятью депутатами Шимановского городского Совета народных депутатов седьмого созыва было принято очень сложное, но стратегически важное решение в сложении досрочных полномочий, руководствуясь в первую очередь заботой о будущем нашего города. Несмотря на разность наших взглядов, мы понимаем, что благосостояние Шимановска и истинное благополучие его жителей зависит от слаженной, конструктивной и грамотной работы депутатского корпуса. Не имею ничего против прошедших депутатов, как людей, наших горожан. Искренне уважаю каждого. Но считаю, что работа должна быть, в первую очередь, грамотной, конструктивной и слаженной. Считаю, что дело не в принадлежности к партии, а в интересах развития нашего города. Приняв такое решение, смело заявляю, что ни один из нас за "кресло" не держится, а действует исключительно в интересах развития города. За себя и за свой вклад мне не стыдно. Не стыдно смотреть людям в глаза за проделанную работу в составе депутатского корпуса шестого созыва. Это моя гражданская позиция. Спасибо всем», – написала Ирина.

Фото: instagram.com/irina__shutova_

Такое же заявление сделал Кирилл Аношкин, также без указания конкретных причин такого решения.

«(…) 13 сентября стало очень сложным днем для меня, я был вынужден принять решение о сложении с себя полномочий депутата Шимановского городского Совета. Для меня и для пятерых моих коллег это был тяжелый шаг, но ситуация сложилась таким образом, что это решение было необходимым и обоснованным! (…) Я шел в городской Совет с твердым желанием и энергией приложить все усилия, чтобы наш город становился лучше! Все ваши наказы, которые я получил в ходе работы на округе, я обязательно передам и буду стараться участвовать в их исполнении и контроле, уверен, что они будут выполнены! Молодежное движение я также не оставляю, у нас много планов!» – написал амурчанин.

Фото: instagram.com/akv13525

Ситуацию прокомментировал первый секретарь Амурского обкома КПРФ, заместитель председателя комитета по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту амурского заксобрания Роман Кобызов: «С моей точки зрения, заседание состоялось, созыв легитимен. Поэтому данный демарш самовыдвиженцев, их так можно называть, наверное, преследовал, с их точки зрения, другие цели. Они думали, что таким образом подорвут работу Совета. Но я уверен, что 131 ФЗ, устав города Шимановска позволяет Совету сейчас работать в том составе, который остался, то есть 9 человек, и проводить выборы председателя, назначать дополнительные выборы на те 6 депутатских мест, которые остались».