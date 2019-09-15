В Благовещенске по проезжей части гоняли гуся (видео)

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось необычное видео, снятое в Благовещенске. Героем ролика стала птица – гусь.

Инстаграм-паблик blag_dtp пишет, что действо происходило на улице Пионерской. Как видно на кадрах, гуся в темное время суток гоняли по проезжей части. Как он там оказался, неизвестно.

«Так-то в Благовещенске в тех краях частных домов еще валом, выскочил, вот и всё! Поймал, дал объяву, заберут!» – написал один из пользователей Инстаграма. «Эти гуси каждый день на нашей улице орут. Живут на стройке у китайцев. Пионерская – Забурхановская», – отметил другой юзер. «На Шевченко – Чехова видела, что гусей много держат», – заметил третий.

Видео: instagram.com/blag_dtp