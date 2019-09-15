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15сентября
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сегодня, 15:41 2

В Благовещенске по проезжей части гоняли гуся (видео)

В Благовещенске по проезжей части гоняли гуся (видео)
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось необычное видео, снятое в Благовещенске. Героем ролика стала птица – гусь.

Инстаграм-паблик blag_dtp пишет, что действо происходило на улице Пионерской. Как видно на кадрах, гуся в темное время суток гоняли по проезжей части. Как он там оказался, неизвестно.

«Так-то в Благовещенске в тех краях частных домов еще валом, выскочил, вот и всё! Поймал, дал объяву, заберут!» – написал один из пользователей Инстаграма. «Эти гуси каждый день на нашей улице орут. Живут на стройке у китайцев. Пионерская – Забурхановская», – отметил другой юзер. «На Шевченко – Чехова видела, что гусей много держат», – заметил третий.

Видео: instagram.com/blag_dtp

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#природа

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Комментарии
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  • Японамать

    Японамать
    2 часа назад

    Я даже догадываюсь, кто.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    26 минут назад

    Общественники из ОНФ должны обратить на этот факт самое пристальное сегодня гуся гоняют,завтра лысого начнут гонять,а после завтра депутата.

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