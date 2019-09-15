Перевернулся микроавтобус с пассажирами, ехавший из Благовещенска в Якутск

Возле села Иенгра Нерюнгринского района Якутии (310 километр федеральной трассы «Лена») перевернулся микроавтобус с пятью пассажирами. Транспорт держал путь из Благовещенска в Якутск.

Как пишет 15 сентября Yakutiaprime.ru, в результате аварии травмы получили четыре пассажира. Их доставили в ближайшую больницу, сообщили в Государственной противопожарной службе республики. Обстоятельства ДТП выясняют специалисты.

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Александр Авдеев