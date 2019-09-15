Курьез от Юрия Стоянова и первая награда – ручка с бриллиантом: в ОКЦ прошла церемония открытия «Амурской осени» (фото)

Фото: Амур.инфо

14 сентября в Общественно-культурном центре Благовещенска состоялось открытие главного осеннего культурного события региона – 17 фестиваля кино и театра «Амурская осень». В этот вечер артисты много шутили, пели и танцевали, читали стихи и общались с публикой, а Юрий Стоянов рассказал, как его не узнали. На церемонии вручили и первый приз фестиваля.

В этом году фестиваль проходит под девизом «Семнадцать мгновений осени». Церемонию открытия, как и в 2018 году, вели актеры Максим Колосов и Лиза Арзамасова. От имени губернатора региона гостей и участников фестиваля поприветствовала зампред областного правительства Ольга Лысенко.

«Фестиваль «Амурская осень» знают не только на Дальнем Востоке, но и за рубежом. Люди, живущие на восточном рубеже России, становятся приближены к мировой культуре, искусству. Хочу пожелать всем участникам фестиваля ярких, творческих встреч. А нам, зрителям, как можно чаще и больше говорить на языке искусства», — сказала Ольга Викторовна.

Она отметила, что в этом году фестиваль посвящен 70-летию со дня установления дипломатических отношений между Россией и Китаем, а также году театра.

Поэтому церемонию открытия облачили в тональности театральной тематики, артисты, которые выносили призы и цветы, были одеты в черно-белые костюмы.

Первым череду номеров своим выступлением открыл певец Дмитрий Нестеров. В номере вместе с артистом участвовал амурский ансамбль «Казачьи забавы», что стало своеобразной отсылкой к творчеству Дмитрия Нестерова, ведь у него есть выступление с «Бурановскими бабушками».

Затем на сцену вышел народный артист РФ Юрий Стоянов, который сразу же зарядил публику позитивом. Он рассказал о курьезной ситуации, которая произошла с ним прямо перед открытием на 1 этаже ОКЦ. Главным героем забавной истории стал молодой человек, который хотел сфотографировать Юрия Стоянова на мобильный телефон, но долго не мог понять, кто перед ним стоит. В итоге, по словам Юрия Николаевича, после поисков в интернете, благовещенец отказался от идеи запечатлеть артиста и ушел.

История вызвала бурный смех в зале: подобное на фестивалях случается нередко, когда люди просто теряются среди большого количества актеров.

После Юрий Стоянов исполнил трогательную песню, играя на гитаре. Церемонию открытия продолжил народный артист РФ Юрий Чернов. В честь 70-летия артисту подарили картину Леонида Кильчанского. Тот поблагодарил и поставив картину на голову, балансировал ею под аплодисменты. Тем самым Юрий Чернов напомнил всем о своем прошлом, ведь когда-то он закончил цирковое училище, и теперь на каждом фестивале артист чем-то жонглирует.

Между тем, на церемонии открытия «Амурской осени» фестиваля был вручен первый приз фестиваля – специальный диплом и ручка с бриллиантом, которые вручили главному индейцу СССР Гойко Митичу.

По традиции, в этом году а фестивале будет 3 конкурса: антрепризы, полного и короткого метра. В конкурсе антрепризы фестиваля «Амурская осень» этого года будет представлено 13 спектаклей. Семь из них пройдут на сцене ОКЦ, пять – на сцене Амурской областной филармонии, один состоится в Амурском областном театре драмы.

На фестивале театра и кино «Амурская осень» покажут постановки разных жанров и направлений. Например, спектакль Павла Сафонова «Мужской аромат», где играют Даниил Страхов, Ольга Ломоносова, Анна Уколова, Инга Оболдина, Дарья Повереннова и Алиса Гребенщикова.

Также на фестивале представят спектакль «Спасти рядового Гамлета». Это бенефис актёра Юрия Стоянова. Кроме этого, в программе «Амурской осени» спектакли «Загадочный уикэнд» с Аленой Бабенко, Анной Банщиковой, Романом Мадяновым, Вячеславом Разбегаевым; «Срочно выйду замуж» с Михаилом Башкатовым и Нелли Уваровой.

Спектакль «Случайное танго» с Дмитрием Миллером, Юлией Галкиной и Романом Печерским покажут не только в Благовещенске, но также в Тынде и Зее. В программе фестиваля заявлена комедия «Ну и фрукт ТЫ!».

Ожидается, что одним из самых популярных спектаклей грядущего фестиваля станет комедия «Авантюристы поневоле» с Павлом Прилучным. Во внеконкурсной программе покажут моноспектакль Лизы Арзамасовой «Через постель». В рамках фестиваля запланирован также концерт вокального ансамбля из Белоруссии «Чистый голос».

Амурского зрителя приобщат к столичному и зарубежному кинематографу. Организаторы фестиваля привезли три зарубежные панорамы.

На «Амурской осени» будет 4 жюри, в том числе, одно зрительское, в котором участие примет бывший журналист ТК «Альфа-канал», автор программы «Неделя. Хроника культурной жизни» Наталья Овсийчук.

В завершении церемонии были представлены 14 журавлей, символизирующие Приамурье, которые разлетятся 22 сентября на церемонии закрытии. Это призы за лучшую женскую, мужскую роли, за лучшую режиссуру, операторскую работу и другие. Будут вручены и специальные призы. А главный приз – статуэтка в форме уменьшенной копии памятника Валерию Приемыхову, актёру театра и кино, кинорежиссёру, сценаристу и писателю родом из Амурской области, вручат за лучший фильм. Церемония закрытия фестиваля состоится 22 сентября в 16:00 в ОКЦ.