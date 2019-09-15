В международном турнире по скандинавской ходьбе через Амур приняла участие 80-летняя благовещенка (фото)

В субботу, 14 сентября, скандинавская ходьба объединила два берега реки Амур. В Благовещенске и приграничном Хэйхэ состоялось международное спортивное мероприятие «Шаг во имя дружбы». Старт соревнованиям дали в китайском Хэйхэ с дистанцией 8 километров, а финишную прямую спортсмены пересекли уже в российском Благовещенске.

В областной столице они пересекли 3-километровый отрезок по городской набережной. На российской стороне участников турнира приветствовали панда и бурый медведь как символ китайско-российской дружбы.

Участие в трансграничном соревновании приняли любители спорта: велосипедисты, пловцы, члены клуба «Бег к мечте» и приверженцы скандинавской ходьбы. В Китае их было 1 500 человек, в России - 120 человек. На обоих берегах пограничной реки в общей сложности 75 человек преодолели 11 километров.

Инициаторы и организаторы трансграничного марафона – управление по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации Благовещенска совместно с китайскими коллегами и участниками благовещенских клубов скандинавской ходьбы «Движение» и любителей бега «Бег к мечте».

Организаторы отмечают, что каждый год количество участников турнира растет. В первый год заявилось всего 9 благовещенцев, в прошлом году – уже 13 человек, на это раз участие приняли 25 человек. В этом году среди участников оказалась очень возрастная пара благовещенцев. «Мужчине – 72 года, женщине – 80 лет, она прошла всю дистанцию без перерыва» – отмечают организаторы.

«Это красивый спортивный праздник, на котором ты видишь единомышленников, на котором ты заряжаешься. И вот в таком формате мероприятия ты можешь немного посоревноваться, идти не обычным прогулочным шагом, а у тебя есть старт и финиш, где ты получаешь медаль финишора. Ну а в целом, это популяризация здорового образа жизни, потому что многим людям бегать нельзя по состоянию здоровья, а скандинавская хоть очень оздоравливает. Хотьба с палками это совершенно другое, нежели обычная хотьба: там включается верхний плечевой пояс, другая нагрузка, скорость другая», – отметила организатор проекта «Бег к мечте» Альбина Попова.