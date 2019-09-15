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Рано утром в Благовещенске загорелся гараж

Рано утром в Благовещенске загорелся гараж
Фото: архив ГУ МЧС России по Амурской области

15 сентября около 6 утра в Благовещенске в районе улицы Островского загорелся гараж. Постройку пожарным удалось отстоять. Огонь повредил электрощиток и вещи на площади в один квадратный метр.

После сообщения о пожаре около 6:30 на место пожара прибыло 6 сотрудников пожарно-спасательной части № 12 и 2 единицы техники. По информации ГУ МЧС России по Амурской области, открыто горение удалось ликвидировать в течение 3 минут. Обстоятельства пожара устанавливаются.

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#пожары

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