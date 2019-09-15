На Восточном бетонируют командный пункт стартового комплекса для ракет «Ангара»
Специалисты на космодроме Восточный бетонируют вторую плиту командного пункта стартового комплекса для ракет-носителей «Ангара» в рамках строительства второй очереди космодрома. По данным госкорпорации, для этих работ потребуется 1,5 тысячи кубометров бетона.
«На космодроме Восточный продолжается строительство его второй очереди. Специалисты проводят бетонирование второй плиты командного пункта стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара"», – пишет Роскосмос на своей странице в Twitter.
Заливка бетона на стройке второй очереди космодрома Восточный началась 2 сентября. Ранее источник на дальневосточном космодроме сообщил ТАСС, что рабочие компании ПСО «Казань» осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты серии «Ангара».
В июне источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что начало испытаний наземных объектов второй очереди космодрома Восточный планируется до конца 2022 года. Космодром Восточный – первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура, сообщает ТАСС.
Как сообщало Амур.инфо, ранее президент РФ Владимир Путин посетил строительную площадку второй очереди космодрома Восточный и осмотрел ряд объектов, построенных в рамках возведения первой очереди космодрома. Владимира Путина глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель дирекции Роскосмоса по строительству космодрома Восточный Евгений Рогоза заверили, что нет отклонений по срокам возведения объектов второй очереди, по ряду объектов есть даже небольшое опережение.
Просмотров всего: 153