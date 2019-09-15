На Восточном бетонируют командный пункт стартового комплекса для ракет «Ангара»

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«На космодроме Восточный продолжается строительство его второй очереди. Специалисты проводят бетонирование второй плиты командного пункта стартового комплекса для ракет-носителей семейства "Ангара"», – пишет Роскосмос на своей странице в Twitter.

Заливка бетона на стройке второй очереди космодрома Восточный началась 2 сентября. Ранее источник на дальневосточном космодроме сообщил ТАСС, что рабочие компании ПСО «Казань» осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты серии «Ангара».

В июне источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что начало испытаний наземных объектов второй очереди космодрома Восточный планируется до конца 2022 года. Космодром Восточный – первый российский гражданский космодром. В апреле 2016 года с него был произведен первый успешный пуск с выводом на орбиту трех спутников. Восточный обеспечит полный доступ России в космическое пространство и уменьшит зависимость от расположенного в Казахстане Байконура, сообщает ТАСС.

Как сообщало Амур.инфо, ранее президент РФ Владимир Путин посетил строительную площадку второй очереди космодрома Восточный и осмотрел ряд объектов, построенных в рамках возведения первой очереди космодрома. Владимира Путина глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель дирекции Роскосмоса по строительству космодрома Восточный Евгений Рогоза заверили, что нет отклонений по срокам возведения объектов второй очереди, по ряду объектов есть даже небольшое опережение.