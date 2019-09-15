В Свободном на фестивале культур приготовили около 20 000 порций индийских, сербских, турецких и других национальных блюд

Фото: Пресс-служба администрации Свободного

14 сентября в Свободном прошел фестиваль национальных культур «Свободный – все свои», на котором всем пришедшим предложили окунуться в мир культуры и кухонь различных национальностей. В этот день на центральной площади можно было бесплатно попробовать сербские, хорватские, индийские, французские, итальянские, турецкие, узбекские, русские, китайские национальные блюда. Услышать эвенкийские, казачьи, русские народные песни, посмотреть национальные танцы.

Свои культурные обычаи на празднике показали представители более 10 разных национальностей. Эвенки, армяне, азербайджанцы провели различные мастер-классы. Кроме этого, участники фестиваля устроили выставку национальных костюмов. Все эти мероприятия прошли на центральной площади Свободного.

Одновременно для гостей и участников праздника работали 9 палаток-ресторанчиков, которые приготовили около 20 000 бесплатных дегустационных порций. Также состоится праздничный концерт, где будут представлены творческие номера различных национальных культур: творчество народов России, итальянские мелодии на саксофоне, песни на английском, а также индийские, китайские и армянские танцы, сообщает амурское правительство.

Такое масштабное интернациональное мероприятие в городе президентского внимания проходит впервые. Необычный праздник организовали, чтобы показать местным жителям, насколько многонациональным стал их город из-за крупнейших строек области, которые находятся рядом со Свободным. На них работают представители разных наций. Организаторы надеются, такие фестивали станут в городе традиционными.

«По нашей оценке мероприятие посетили около 5000 человек. Фестиваль планировался на день города, но из-за погодных условий организаторы перенесли его на сентябрь. Считаю, что это к лучшему. Было бы здорово, если бы он стал ежегодным», – отметил глава Свободного Владимир Константинов.

Фестиваль национальных культур организовали общественный совет Амурского ГПЗ при поддержке компании «Газпром переработка Благовещенск», подрядных организаций, работающих на строительстве завода, администрации города Свободного и министерства культуры и национальной политики Амурской области.

Фото: пресс-служба администрации Свободного