Туалет и перекладины на опасные участки: предложения благовещенцев учтут при благоустройстве детской площадки на набережной

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В общегородском собрании приняли участие порядка 200 человек. На протяжении недели благовещенцы активно выдвигали свои предложения по благоустройству. Инициативы излагали на бумаге и помещали в специальный ящик, установленный на детской площадке. Кроме того, волонтёры опрашивали на эту тему горожан на улицах. В итоге было сформировано более 130 предложений.

Оказалось, что больше всего благовещенцы хотят, чтобы на площадке установили теневые навесы. В лидерах также оказались пожелания, касающиеся туалета и озеленение территории.

Очень волнует горожан безопасность маленьких благовещенцев во время прогулки и игр. Поэтому предложение вернуть верёвочную конструкцию, так называемую «паутинку», которую убрали с площадки, когда благовещенцы разглядели на ней опасный дефект, вызвало неоднозначную реакцию – многие высказались против.

При этом горожане попросили усилить некоторые конструкции игрового городка, оборудовать опасные участки дополнительными перекладинами. И если новые качели и горки и дети, и родители ждут с нетерпением, то по поводу каруселей мнение однозначное: чревато травмами.

Родители предложили разделить территорию площадки на зоны для детей до 3 лет и для ребят более старшего возраста. Предлагали установить фонтан с рыбками, питьевые фонтанчики, а также оборудовать рядом зону фудкорта.

Все предложения по словам первого заместителя мэра Олега Имамеева будут обязательно учтены при дальнейшем благоустройстве площадки. В ближайшее время эти предложения будут отмечены и включены в планы на следующий год, сообщает пресс-служба мэрии.

Как ранее сообщало Амур.инфо, детский игровой городок на новом участке городской набережной появился в октябре 2017 года благодаря участию в федеральной программе «Формирование современной городской среды», войдя в которую Благовещенск получил финансовую помощь в размере 139 миллионов рублей. Около половины этой суммы на основании мнения горожан как раз и было направлено на благоустройство общественной территории на набережной.

Детский игровой комплекс посередине площадки уже переделывали. После того, как оттуда вывалился двухлетний ребенок там сделали ограждение.