Туалет и перекладины на опасные участки: предложения благовещенцев учтут при благоустройстве детской площадки на набережной
При благоустройстве игрового городка на благовещенской детской площадке около набережной учтут предложения горожан. 14 сентября там состоялось публичное обсуждение, на котором благовещенские родители высказались по поводу дальнейшего развития площадки. Самыми популярными предложениями стали: установка туалета, теневых навесов, дополнительных перекладин на опасные участки и озеленение.
В общегородском собрании приняли участие порядка 200 человек. На протяжении недели благовещенцы активно выдвигали свои предложения по благоустройству. Инициативы излагали на бумаге и помещали в специальный ящик, установленный на детской площадке. Кроме того, волонтёры опрашивали на эту тему горожан на улицах. В итоге было сформировано более 130 предложений.
Оказалось, что больше всего благовещенцы хотят, чтобы на площадке установили теневые навесы. В лидерах также оказались пожелания, касающиеся туалета и озеленение территории.
Очень волнует горожан безопасность маленьких благовещенцев во время прогулки и игр. Поэтому предложение вернуть верёвочную конструкцию, так называемую «паутинку», которую убрали с площадки, когда благовещенцы разглядели на ней опасный дефект, вызвало неоднозначную реакцию – многие высказались против.
При этом горожане попросили усилить некоторые конструкции игрового городка, оборудовать опасные участки дополнительными перекладинами. И если новые качели и горки и дети, и родители ждут с нетерпением, то по поводу каруселей мнение однозначное: чревато травмами.
Родители предложили разделить территорию площадки на зоны для детей до 3 лет и для ребят более старшего возраста. Предлагали установить фонтан с рыбками, питьевые фонтанчики, а также оборудовать рядом зону фудкорта.
Все предложения по словам первого заместителя мэра Олега Имамеева будут обязательно учтены при дальнейшем благоустройстве площадки. В ближайшее время эти предложения будут отмечены и включены в планы на следующий год, сообщает пресс-служба мэрии.
Как ранее сообщало Амур.инфо, детский игровой городок на новом участке городской набережной появился в октябре 2017 года благодаря участию в федеральной программе «Формирование современной городской среды», войдя в которую Благовещенск получил финансовую помощь в размере 139 миллионов рублей. Около половины этой суммы на основании мнения горожан как раз и было направлено на благоустройство общественной территории на набережной.
Детский игровой комплекс посередине площадки уже переделывали. После того, как оттуда вывалился двухлетний ребенок там сделали ограждение.
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