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15сентября
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Дождь и порывы ветра до 18 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 15 сентября

Дождь и порывы ветра до 18 метров в секунду: прогноз погоды в Амурской области на 15 сентября
Фото: pixabay.com

В южных и центральных районах Амурской области 15 сентября ожидаются дожди, ветер южный с переходом на западный умеренный с усилением в порывах до 13...18 метров в секунду. Воздух прогреется до 17...22 градусов.

В северных районах региона также пройдут дожди, местами – сильные. Ожидается западный ветер до 10 метров в секунду с порывами до 13...18 метров в секунду. Столбики термометров достигнут отметок 15...20 градусов, по северо-западу – 5...10 градусов.

В областном центре синоптики прогнозируют переменную облачность, дождь. Ветер южный с переходом на западный умеренный с усилением до 12-17 метров в секунду. Температура – 18...20 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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