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15сентября
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После обрушения потолка в благовещенском садике общественники проверяют другие школы и детсады

После обрушения потолка в благовещенском садике общественники проверяют другие школы и детсады
Фото: onf.ru

Активисты амурского ОНФ проверяют состояния образовательных учреждений Благовещенска. Поводом для этого стало ЧП в детском саду № 5, где в конце августа в игровой рухнула часть потолка.

Вместе с городскими властями общественники проверили 25 объектов. Особое внимание уделили вопросам безопасного пребывания в них детей.

В целом, по мнению проверяющих, в большинстве объектов сферы образования созданы благоприятные условия для проведения занятий, а отделка стен и потолков в коридорах и кабинетах соответствует предъявляемым нормам и не создает угрозу жизни и здоровью людей.

Однако на некоторые недостатки общественники обратили внимание чиновников. В частности, уже в первые дни проверок участников рейдов не устроило состояние внутренних помещений школы № 24 и детского сада № 40 села Белогорье.

«Школа произвела на нас удручающее впечатление. Построенное в 1961 году трехэтажное здание еще ни разу капитально не ремонтировалось. Во многих кабинетах сейчас существует вероятность обрушения штукатурки с потолка. В классной комнате на третьем этаже уже произошло ее осыпание с площади около пяти квадратных метров. Повело спортзал, наблюдается значительное отслоение штукатурного слоя от двенадцатиметровых балок перекрытия», – рассказал член регионального штаба ОНФ Александр Кряжев.

Замечания власти включили в акт осмотра, недочеты будут исправлять, говорится в информационном сообщении ведомства.

Кроме того, представители «Молодежки ОНФ» и эксперты Народного фронта отметили небезопасное для детей соседство учебного заведения с развалинами второго корпуса школы. Котлован, оставшийся после снесения аварийного здания, по рекомендации общественников, должны огородить глухим забором и в самое ближайшее время засыпать вровень с землей.

«Лучше дела обстоят в дошкольном учреждении, которое мы осмотрели. Потолочная штукатурка в нем отошла местами, но не грозит в любой момент упасть на головы малышам. Недостатки несущественны и легко исправимы. Вместе с тем беспокойство вызывают окна. Они не имеют замков, и дети могут их свободно открыть», – сообщила участник региональной команды «Молодежки ОНФ» Екатерина Черенкова.

Общественник признаются, что необходимость дополнительного обследования объектов сферы образования возникла после недавнего происшествия в детском саду № 5 Благовещенска, где в четвертом корпусе обрушилась потолочная штукатурка, пострадали дети.

Правовую оценку этому должны дать органы прокуратуры по результатам ведомственной проверки. Представители ОНФ в рамках акции «Безопасность детства» изучают, насколько надежна защита детей от различных непредвиденных ситуаций и чрезвычайных происшествий в других образовательных учреждениях областного центра.

В Благовещенске общественникам и чиновникам городской администрации предстоит обследовать более 50 объектов. Мониторинг завершится после того, как специалисты осмотрят здания всех детских садов, городских школ и спортшкол, а также учреждений дополнительного образования.

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#городская власть #дети #происшествия

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    2 часа назад

    27 школу проверьте внимательно, школа достаточно старая, там могут быть проблемы подобного характера.

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