Гороскоп 15 сентября: Весы проявят жесткость, Стрельцы искупаются в любви

Восход Солнца: 06:04

Заход Солнца: 18:45

Солнце в Деве.

Овен. Возможен интерес к мистическим учениям, философии, классической литературе. Прекрасный день для творчества.

Телец. Финансовое положение крайне неустойчиво: реальность не соответствует вашему о ней представлению. Поэтому избегайте крупных покупок, ограничьте траты, бережнее относитесь к вещам.

Близнецы. Пассивный день. Ожидается снижение уровня жизненных сил. Деловые встречи не принесут желаемых результатов, поэтому лучше перенести их. Будьте внимательны при работе с деловыми и ценными бумагами. Эмоциональная жизнь может быть нестабильной.

Рак. Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Этот день – начало вашего творческого подъема, однако обстоятельства могут сложиться очень неудачно из-за вашего потакания собственным слабостям или излишней страстности натуры. Сегодня окружающий мир как бы отражает вашу внутреннюю сущность. Душевное равновесие, эмоциональная щедрость помогут сломить негативные тенденции дня.

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Лев. Неблагоприятный день. Судьба посылает вам очередное испытание на прочность характера. Несущественные детали, мелкие недоразумения могут сбить вас с главных, приоритетных направлений деятельности. Трезвый, рассудительный взгляд на свои возможности и великодушие по отношению к окружающим помогут сломить негативные тенденции дня.

Дева. Сегодня желательно забыть на некоторое время об обычной работе, расслабиться и как следует отдохнуть.Не исключена в этот день радостная встреча со старыми друзьями. Но также сегодня возможны проблемы в семье. Не делайте поспешных выводов.

Весы. Жизненный потенциал на низком уровне. Неблагоприятное расположение звезд может вызвать не свойственную вам жесткость в общении.

Скорпион. Опасный день. Необходимы твердость, ограничение общения, противостояние соблазнам. Запланированные встречи или приглашение в гости лучше в вежливой форме перенести на другой день.

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Стрелец. Если вы стремитесь к переменам, то многое может удастся решить уже сегодня, но главных результатов ждите немного позже. Вероятны случайные знакомства, которые не останутся бесследными в Вашей жизни. В этот период вы можете повысить свою личную популярность и обрести любовь.

Козерог. День перемен и преобразований. Однако реализация планов по не зависящим от вас причинам может привести к финансовым потерям. Полагайтесь исключительно на свое мнение и интуицию, но избегайте тщеславия и эгоизма.

Водолей. Опасный день. Он отмечен повышенной вероятностью травматизма. Предельное внимание и осторожность помогут вам избежать несчастья. Не переоценивайте свои силы, будьте наготове.

Рыбы. День, благоприятный для настойчивых и целеустремленных людей. Рекомендуется использовать этот день для ведения переговоров, получения необходимой юридической консультации. Уверенное продвижение к намеченным целям следует дополнить проявлением интереса к новым и перспективным делам. В решении важных проблем положитесь на свою интуицию.

Астролог: Вальдемар Небоходцев