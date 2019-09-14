На Дальнем Востоке вскоре запустят атомную электростанцию

На Чукотке уже через несколько месяцев должны запустить атомную электростанцию. В Певеке пришвартовался плавучий энергетический блок «Академик Ломоносов».

В торжественной церемонии встречи первого в мире плавучего атомного энергоблока приняли участие губернатор Чукотки Роман Копин, руководство госкорпорации «РОСАТОМ».

«Мы долго готовились к этому проекту. Если честно, я впервые услышал об этой идее, наверное, в начале двухтысячных. Мы долго шли к его реализации, и сейчас это новая жизнь, новая эра для Чукотки, для развития региона», – сказал Роман Копин.

«Академик Ломоносов» прибыл в порт Певека из Мурманска и стал на рейд 9 сентября. Караван судов преодолел путь почти в пять тысяч километров за 17 суток. Сопровождали ПЭБ три буксира – один тянул энергоблок, второе судно шло сзади и тормозило его, третий буксир следовал рядом в качестве запасного.

Теперь энергоблок предстоит подключить к энергосетям. Это займет 1,5-2 месяца. Завершить работы по подключению к электроподстанции планируется до 30 октября, к тепловым сетям в середине ноября. Запуск ПАТЭС планируется по графику к 30 декабря. После этого жители Певека получат экологически чистую энергию, сообщает пресс-служба администрации Чукотки.

«У Певека были разные периоды жизни. На пике развития Певек был большим городом с населением 25 тысяч человек. Сейчас здесь живет 4,5 тысяч человек. И это конечно сильно заметно в регионе. ПАТЭС – это перезагрузка Певека и всей Чукотки», – считает глава региона.

Он также отмети, что население Чукотки с приходом ПЭБ увеличится на полторы тысячи человек.

Как отмечают в «РОСАТОМе», ПАТЭС разработана с большим запасом прочности, который превышает все возможные угрозы и делает ядерные реакторы неуязвимыми для цунами и других природных катастроф. Станция оснащена двумя реакторными установками, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал/ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме, что достаточно для обеспечения энергопотребления города с населением около 100 тысяч человек.

Соглашение о строительстве ПАТЭС между Правительством Чукотки и корпорацией «РОСАТОМ» было подписано на полях ВЭФ в 2015 году. Уникальная станция станет одним из ключевых элементов инфраструктуры для развития Севморпути. Считается, что она создаст условия для ускоренного социально-экономического развития не только Певека и Чукотки, но и всего Дальнего Востока.