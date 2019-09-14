В Приамурье общественники попросили прокуратуру разобраться по поводу платного питания в школе

В амурское отделение ОНФ поступило коллективное обращение многодетных матерей села Тамбовка. Женщины недовольных тем, что с них берут дополнительную плату за питание детей в школьной столовой. С просьбой проверить правомерность действий руководства учебного заведения, общественники обратились в региональное министерство образования и науки, а также областную прокуратуру.

По словам сельчанок, администрация образовательного учреждения требует от семей, где воспитываются трое и более детей, ежемесячно оплачивать часть стоимости обеда из расчета 1 000 рублей в месяц за каждого ребенка.

«Выделяемая органами социальной защиты населения сумма для обеспечения питанием учащихся из многодетных семей составляет 397 рублей в месяц. Эту же сумму регулярно получают и семьи из села Тамбовка. Однако обед в школьной столовой сегодня обходится почти в полторы тысячи рублей в месяц. Поэтому недостающую сумму многодетным родителям учащихся местной школы предлагают компенсировать из собственных средств», – пояснила член регионального штаба ОНФ в Амурской области Жаккелина Орлова.

Но жители считают, что в соответствии с указом президента им должны оказывать социальную помощь и питаться в школах и профессиональных учебных заведениях региона их дети могут абсолютно бесплатно, сообщает пресс-служба амурского отделения ОНФ.

В 2015 года с подобной проблемой к экспертам ОНФ обращались другие многодетные семьи Приамурья. Тогда общественники также инициировали проведение прокурорской проверки. И, по данным организации, было установлено, что деньги с многодетных семей брали неправомерно, было выявлено нарушение президентского указа.

Было установлено, что такая ситуация возникла из-за пробелов в российском законодательстве, где не определен порядок финансирования расходов на предоставление льгот многодетным семьям и распределения соответствующих расходов между бюджетами всех уровней.

«Общественники убеждены, что имеющийся пробел в федеральном законодательном не может служить препятствием для реализации прав и законных интересов граждан, гарантированных Конституцией РФ», – говорится в сообщении ведомства.