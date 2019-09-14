Актер Дмитрий Миллер рассказал, какие подарки купил во время поездки в Хэйхэ

Актер Дмитрий Миллер, который второй раз принимает участие в фестивале кино и театра «Амурская осень», рассказал, что на этот раз он успел увидеть гораздо больше, чем в первый раз. К примеру, он успел съездить в соседний Китай и даже найти нужные подарки детям.

Об этом он рассказал на традиционной красной дорожке, по которой 14 сентября проходили участники фестиваля.

«Я уже съездил в Китай, не ложился спасть. Сразу поехал, купил игрушки, подарки. В Китае я ел, покупал игрушки, своим девчонкам купил кукол самых популярных – Лол. Это такие куклы в больших коробках, где неизвестно, что там лежит, это каждый раз сюрприз для ребенка. Не всегда, правда, ребенок рад. Потому, что на картинке одно нарисовано, а внутри – другое», – пошутил артист.

Видео о том, как он проходит сначала благовещенскую, а затем и китайскую таможню, Дмитрий выкладывал на своей странице в Инстаграме.

Он также поделился впечатление от китайской еды.