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14сентября
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сегодня, 20:17 3

Актер Дмитрий Миллер рассказал, какие подарки купил во время поездки в Хэйхэ

Актер Дмитрий Миллер рассказал, какие подарки купил во время поездки в Хэйхэ

Актер Дмитрий Миллер, который второй раз принимает участие в фестивале кино и театра «Амурская осень», рассказал, что на этот раз он успел увидеть гораздо больше, чем в первый раз. К примеру, он успел съездить в соседний Китай и даже найти нужные подарки детям.

Об этом он рассказал на традиционной красной дорожке, по которой 14 сентября проходили участники фестиваля.

«Я уже съездил в Китай, не ложился спасть. Сразу поехал, купил игрушки, подарки. В Китае я ел, покупал игрушки, своим девчонкам купил кукол самых популярных – Лол. Это такие куклы в больших коробках, где неизвестно, что там лежит, это каждый раз сюрприз для ребенка. Не всегда, правда, ребенок рад. Потому, что на картинке одно нарисовано, а внутри – другое», – пошутил артист.

Видео о том, как он проходит сначала благовещенскую, а затем и китайскую таможню, Дмитрий выкладывал на своей странице в Инстаграме.

Он также поделился впечатление от китайской еды.

Просмотров всего: 596

#Амурская осень

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Комментарии
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  • Adolf

    Adolf
    1 час назад

    Кто это?

  • вежливый кот

    вежливый кот
    1 час назад

    Как бы это новость гораздо лучше чем новость про понауехавшего говномеса

  • Kats

    Kats
    44 минуты назад

    Нам капец как интересно, особенно когда мы не в курсе кто это!

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