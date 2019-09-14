Звездный десант «Амурской осени» прошел по красной дорожке возле ОКЦ (фото)

В областном центре Приамурья состоялась звездная дорожка 17-го фестиваля кино и театра «Амурская осень». На площади возле ОКЦ прошли артисты, играющие в спектаклях фестиваля, а также члены жюри. В Инстаграм-аккаунтах Амур.инфо и АльфаТВ велась прямая трансляция мероприятия.

Народный артист РФ Юрий Стоянов рассказал корреспонденту Амур.инфо, что у него очень плотный график и, что он совсем недавно вернулся с Сахалина с гастролей. На «Амурской осени» Юрий Стоянов играет в спектакле «Спасти рядового Гамлета».

«У нас полноценный спектакль. Такие редко вывозят, обычно вывозят спектакли на 2-3 человек со скромными декорациями. Поэтому эти возможности надо ценить», – высказался Юрий Николаевич.

По словам зрителей, именно этот советский и российский актер театра и кино стал одной из главных звезд на красной дорожке – его встречали бурными овациями.

Актриса Юлия Такшина одной из первых шагнула к зрителям. Она раздавала автографы – одна школьница даже подставила свой дневник, фотографировалась с поклонниками и одновременно тоже вела прямой эфир для своих подписчиков.

Владислав Конопко прилетел в Благовещенск из Улан-Удэ, поэтому, по его признанию, он уже успел акклиматизироваться. Актер приезжает на «Амурскую осень» уже 4-й год подряд.

«Здесь очень приятно находиться», – признался Владислав. Поклонникам он пожелал больше смотреть хорошего кино и спектаклей.

Артист Дмитрий Миллер признался, что на фестивале он уже второй раз, однако на красной дорожке и церемонии открытия «Амурской осени» впервые, так как до этого приезжал в Благовещенск только на свой спектакль и сразу уезжал назад. Он также рассказал о спектакле, в котором в этот раз играет на фестивале.

«Спектакль "Случайное танго".Это французская пьеса, такая неоднозначная, интересная. Главные герои – ангел и девушка, которая попала в автокатастрофу и погибла. Какой-то срез нашей жизни, что ли. Спектакль о том, что жизнь наша – это переход от рождения к смерти. И, по сути, какое-то иногда странное шоу: иногда комедия, иногда драма, иногда вообще не пойми что. И в этом всем самое главное – это отношение людей друг к другу, самое главное – это любовь и тепло», – рассказал актер.

Актриса Ольга Прокофьева на этот раз на фестиваль приехала в качестве члена жюри.

«Посмотрю на фестивале коллег, работы которых не успеваю посмотреть в Москве. (…) Здесь удивительная Осень – это один из самых ярких фестивалей России. Мне кажется, судя по зрителям и по тем актерам, которые стремятся сюда ехать, я думаю у фестиваля рейтинг очень высокий», – сказала артистка.

Среди членов жюри конкурсных спектаклей в этом году и бывший журналист «Альфа-канала» Наталья Овсийчук.

Также по красной дорожке в этот вечере прошли Елена Захарова, Андрей Руденский, Андрей Ургант, Роман Печерский, Андрей Андреев и другие артисты. В основном это были актеры, которые играют в спектаклях «Амурской осени» уже в ближайшие дни.

Многие поклонницы пытались разглядеть среди актеров Павла Прилучного, однако, безуспешно. Теперь они надеются, что актер примет участие в другой звездной дорожке, которая состоится в ТРЦ «Острова» 21 сентября.