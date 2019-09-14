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14сентября
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Юрий Дудь посвятил пост экс-амурчаниу Максиму Абрамову, ставшему инвалидом по вине матери

Юрий Дудь посвятил пост экс-амурчаниу Максиму Абрамову, ставшему инвалидом по вине матери
Фото: instagram.com

Известный российский журналист и видеоблогер Юрий Дудь написал на своей странице в Инстаграме пост, посвященный Максиму Абрамову – мальчику, который когда-то жил в Амурской области. В полуторагодовалом возрасте из-за биологической матери он лишился ног. Юрий Дудь рассказал, как сейчас живет мальчик и чем увлекается.

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Максиму @maxlullove - 10 лет. Когда ему был год, он жил в Амурской области. При ужасном стечении обстоятельств загорелся матрац и кроватка, где он спал. Максим получил ожоги четвертой степени – чтобы спасти ему жизнь, врачам пришлось ампутировать обе ноги. Сейчас Максим живет в Питере в полноценной и счастливой семье (папа, мама, сестра, собака). Его главное увлечение – скейтбординг. Просто посмотрите, как круто у него это получается. На этом пронзительном видео (листайте) после удавшегося трюка он бежит к своему тренеру @pavelmushkin Поскольку пост о ребенке, фирменного хэштега не будет, но вы знаете, каким он должен быть

Публикация от Юрий Дудь (@yurydud)

«Максиму – 10 лет. Когда ему был год, он жил в Амурской области. При ужасном стечении обстоятельств загорелся матрац и кроватка, где он спал. Максим получил ожоги четвертой степени – чтобы спасти ему жизнь, врачам пришлось ампутировать обе ноги. Сейчас Максим живет в Питере в полноценной и счастливой семье (папа, мама, сестра, собака). Его главное увлечение – скейтбординг. Просто посмотрите, как круто у него это получается. На этом пронзительном видео после удавшегося трюка он бежит к своему тренеру», – написал журналист.

Максим родился в Ивановском районе. Он лишился обеих ног, когда ему было всего полтора года. Его мать ушла из дома за очередной порцией алкоголя, оставив маленького ребенка одного в кроватке. Мальчик потянул за шнур рядом стоящего обогревателя. Случился пожар, в результате которого Максиму ампутировали ноги. Эта история прогремела на всю страну. Мальчика усыновила семья из Санкт-Петербурга.

Несмотря на полученное увечье, ребенок ведет активный образ жизни. Занимается скейтбордингом, принимает участие в соревнованиях. У Максима есть своя страница в Инстаграме, там он подписан как Макс Лаллав – его приемную маму зовут Инна Лаллав. У мальчика около 23 тысяч подписчиков. В основном она посвящена его главному спортивному увлечению.

Как сообщало Амур.инфо, биологическая мать ребенка Галина Абрамова была лишена родительских прав. В июле 2011 года дали три года за неисполнение родительских обязанностей. Женщина освободилась в декабре 2012-го, выйдя условно-досрочно за хорошее поведение. Через год в Ивановской районной больнице она родила сына. Семья стояла на контроле у сельской администрации как неблагополучная.

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#дети #жизнь

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