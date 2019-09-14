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14сентября
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сегодня, 17:15 0

В Благовещенске звезды «Амурской осени» вышли на красную дорожку

В Благовещенске звезды «Амурской осени» вышли на красную дорожку

Прямо сейчас на площади возле ОКЦ проходит одно из самых долгожданных культурных событий в Амурской области. Начинается фестиваль кино и театра «Амурская осень». По красной дорожке традиционно проходят звездные гости мероприятия – известные отечественные и зарубежные артисты, деятели искусств.

Стать свидетелями этого события пришли многие горожане. В Инстаграм-аккаунтах alphatvnews и amur.info велась прямая трансляция происходящего. В режиме реального времени можно было увидеть, какие гости в этом году проходили по звездной дорожке и даже узнать их первые впечатления в интервью корреспонденту Амур.инфо.

Торжественная церемония открытия фестиваля начнется в 18:00 в большом зале ОКЦ.

В конкурсе антрепризы фестиваля этого года будет представлено 13 спектаклей. 7 из них пройдут на сцене Общественно-культурного центра, 5 – Амурской областной филармонии, еще один спектакль состоится в Амурском областном театре драмы.

В рамках фестиваля в кинотеатрах города будут организованы кинопоказы: панорама японского кино, короткометражные и полнометражные фильмы, спецпоказы, программа от «Союзмультфильма».

В фестивальном шатре «Амурской осени», напротив гостиницы «Зея», можно будет пообщаться со звездными гостями столицы. В этом году с 15 по 21 сентября там выступят семь именитых гостей. Встречи будут проходить ежедневно. В течение часа посетители шатра смогут поговорить, задать вопросы и сфотографироваться с персонами дня. Вход свободный Посмотреть расписание встреч можно по ссылке.

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#Амурская осень

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