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В отборе на музыкальный проект ОКЦ «New Rock Star» принял участие исполнитель шансона (фото, видео)

В отборе на музыкальный проект ОКЦ «New Rock Star» принял участие исполнитель шансона (фото, видео)

В Общественно-культурном центре прошел кастинг музыкальный проект «New Rock Star», на которых приглашали исполнителей от 17 до 35 лет. Желающих оказалось немало, были даже участники из других городов.

Попробовать свои силы вечером пятницы, 13 сентября, пришли 27 человек. Выходившие на сцену участники, исполняли в основном композиции русских рок-музыкантов «Короля и Шута», Дианы Арбениной, Земфиры и так далее.

«Порадовало, что были и девушки и мужчины. И с хорошими вокальными данными приходили. В состав жюри входили лидеры местных рок-групп: Павел Репин, Андрей Есипенко, Ирина Дариенко лидер группы Художник, Светлана Галиева, и наши руководители вокальных коллективов. И их прям порадовали вокальные данные конкурсантов, поэтому выбор будет очень сложным. Вокалисты были интересные, харизматичные, кто-то учился в музыкальной школы, кто-то – самоучка, кто-то вообще пел всегда шансон и решил себя попробовать в роке. Были даже участники из Белогорска», – рассказала генеральный директор ОКЦ Надежда Багрова.

Теперь жюри предстоит выбрать 12 человек, которые в течение трех месяцев будут репетировать с благовещенскими музыкантами. Итогом шоу станет живой рок-концерт, где участникам надо будет исполнить две песни – одну под живую музыку, другую – под записанную фонограмму.

Рок-концерт пройдет 18 или 19 января. Кто в нем примет участие, станет известно 20 сентября. Победители конкурса получат денежные призы.

Фото, видео: instagram.com/okcblag/

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#конкурсы #культура

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