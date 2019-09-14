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14сентября
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сегодня, 15:27 0

СМИ: минфин Приамурья отменил аукционы по привлечению кредитов на 2,5 миллиарда

СМИ: минфин Приамурья отменил аукционы по привлечению кредитов на 2,5 миллиарда

Министерство финансов Амурской области отменило три аукциона на право предоставления невозобновляемых кредитных линий. Их общий лимит был 2,5 миллиарда рублей.

Региональное правительство планировало привлечь две невозобновляемые кредитные линии с лимитом 1 миллиард рублей каждая, начальная (максимальная) цена каждого контракта составляла 168 миллионов 390,4 тысячи рублей. Еще один конкурс на привлечение 500 миллионов рублей был объявлен по начальной (максимальной) цене в размере 84,195 миллиона рублей.

«Прошло снижение ключевой ставки. Мы снижаем кредитную ставку и объявляемся по более низкой цене», – пояснили Интерфаксу в Минфине области.

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#областная власть #финансы

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