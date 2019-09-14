Появилось видео спасения пострадавшего из смятой машины после серьезного ДТП в Свободном

Фото: скриншот видео

В социальных сетях Приамурья появилось видео спасения пострадавшего из покореженного после жесткого столкновения автомобиля. Судя по кадрам, достать иго из машины стоило больших усилия.

Как сообщало Амур.инфо, авария произошла в Свободном днем 13 сентября. На улице Малиновского столкнулись сразу три автомобиля: Nissan Liberty, Honda Fit и LADA 4x4 Bronto. Чудом не пострадал проходивший мимо пешеход.

Пострадавшего из «Хонды» удалось вызволить из металлического плена с большим трудом. Как это происходило, сняли очевидцы, и опубликовал один из городских пабликов. В комментарии к видео говорится, что мужчина был госпитализирован, есть угроза потери глаза. Также указано, что один из участников ДТП был нетрезв.

В Амурском МЧС сообщили, что на место ДТП выезжали трое огнеборцев пожарно-спасательной части № 5.

«Пожарные деблокировали пострадавшего», – информируют в ведомстве.

Видео: instagram.com/svbnews/