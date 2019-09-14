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14сентября
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сегодня, 14:59 2

Появилось видео спасения пострадавшего из смятой машины после серьезного ДТП в Свободном

Появилось видео спасения пострадавшего из смятой машины после серьезного ДТП в Свободном
Фото: скриншот видео

В социальных сетях Приамурья появилось видео спасения пострадавшего из покореженного после жесткого столкновения автомобиля. Судя по кадрам, достать иго из машины стоило больших усилия.

Как сообщало Амур.инфо, авария произошла в Свободном днем 13 сентября. На улице Малиновского столкнулись сразу три автомобиля: Nissan Liberty, Honda Fit и LADA 4x4 Bronto. Чудом не пострадал проходивший мимо пешеход.

Пострадавшего из «Хонды» удалось вызволить из металлического плена с большим трудом. Как это происходило, сняли очевидцы, и опубликовал один из городских пабликов. В комментарии к видео говорится, что мужчина был госпитализирован, есть угроза потери глаза. Также указано, что один из участников ДТП был нетрезв.

В Амурском МЧС сообщили, что на место ДТП выезжали трое огнеборцев пожарно-спасательной части № 5.

«Пожарные деблокировали пострадавшего», – информируют в ведомстве.

Видео: instagram.com/svbnews/

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#ДТП #здоровье #Свободный

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Комментарии
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  • Токарев

    Токарев
    19 минут назад

    А в Свободном что МЧС нет???

  • Roker

    Roker
    2 минуты назад

    На бумаге есть, на видео нет. Почему не пишут через сколько минут приехали на дтп?

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