Пострадавшие от наводнения жители Белогорска начали получать бесплатные овощи

В субботу, 14 сентября, в Белогорске началась бесплатная выдача овощей жителям города, чьи домовладения и дачные участки пострадали от разлива реки Томь в июле-августе. Пункт раздачи овощей работал с 8:00 до 14:00 на стоянке администрации со стороны торгового центра «Москва».

Первая партия корнеплодов – около 30 тонн – поступила в пятницу.

«Сегодня выдадим овощи 200 пострадавшим, так как картофель еще не весь выкопан фермером, у которого производится закупка. Овощи покупались у фермеров Благовещенского района. Картофель и капуста по 18 рублей за килограмм, свекла – по 19 рублей, морковь – по 24 рубля. Все это было закуплено, привезено вчера. Свекла и морковь были дополнительно расфасованы нашими работниками», – рассказала замглавы по экономике Лариса Цыркунова.

Каждой пострадавшей семье выдается по 100 килограммов картофеля, 20 килограммов капусты, 15 килограммов свеклы и 10 килограммов моркови. Следующая партия овощей будет выдаваться в следующую субботу, 21 сентября.

Как рассказали в отделе экономического развития, по состоянию на 12:00, овощи получили около 160 человек.

«Это очень хорошо, что такая помощь оказывается в Белогорске. На зиму всей семье хватит», – говорят жители «Междуречья» Галина и Сергей Губановы.

В общей сложности пострадавшим от разлива Томи в Белогорске предстоит выдать 64 тонны овощей. На каждый участок – по 145 килограммов набора сельхозпродукции, компенсирующего потерю урожая. Из городского бюджета на эти цели выделено 1 миллион 132 тысячи рублей. Для получения помощи в натуральном виде, владельцам приусадебных участков необходимо при себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Помощь пострадавшим оказывается по решению главы Белогорска Станислава Мелюкова, сообщает пресс-служба главы города.

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