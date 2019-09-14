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14сентября
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В Тынде во время пожара в многоэтажке едва не погиб мужчина

В ночь на 14 сентября в северной столице Приамурья произошел пожар в подвале пятиэтажного жилого дома по улице Верхненабережной. Прибывшие через пять минут огнеборцы, спасли одного из жителей.

Во время проведения разведки они обнаружили мужчину, 1990 года рождения. С отравлением продуктами горения его доставили в центральную городскую больницу. С открытым горением пожарные справились в течение шести минут. Причина и виновник пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба Амурского МЧС.

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#здоровье #пожары #Тында

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