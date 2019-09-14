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14сентября
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Ночью до минус пяти, днем – дожди: прогноз погоды в Приамурье на 15 сентября

Ночью до минус пяти, днем – дожди: прогноз погоды в Приамурье на 15 сентября
Фото: instagram.com

В ночь на воскресенье, 15 сентября, в отдельных районах Амурской области ожидаются дожди, местами туман. Ветер будет дуть южный и юго-западный со скоростью 4-9 метров в секунду. Ночью в северных районах столбики термометров покажут 2…7 градусов выше нуля, местами температура опустится до минус пяти градусов.

Днем в большинстве районов Приамурья пройдут дожди, местами по северу сильные. Ветер подует юго-западный и западный, а на севере – северо-западный. Порывы местами будут достигать 13-18 метров в секунду. Воздух прогреется до 16…21 градуса тепла, в осадках на севере будет около 10 градусов выше нуля.

В Благовещенске ночью осадков не ожидается. Южный ветер разовьет скорость до 9 метров в секунду. Температура ночью составит 8…10 градусов тепла, днем – 18…20 градусов со знаком «плюс». Также днем в областном центре возможен дождь. Порывы юго-западного и западного ветра будут достигать 17 метров в секунду.

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#погода

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