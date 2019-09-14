В Амурской области прокуратура снова отменила прекращение уголовного дела по горнолыжной базе в Натальине

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В прокуратуре Амурской области вновь посчитали, что следователи необоснованно прекратили уголовное дело по нарушениям при строительстве горнолыжной базы в Натальине. Это уже не первая попытка надзорного органа отправить дело на дополнительное расследование.

Как сообщало Амур.инфо, первоначально уголовное дело по факту превышения должностных полномочий было возбуждено 10 августа 2017 года. Поводом стали материалы прокурорской проверки, из которых следовало, что с 2012 по 2016 год должностные лица государственного автономного учреждения Амурской области «Областной центр развития спорта» (ГАУ АО «ОЦРС) заключили договоры на строительство горнолыжной базы в селе Натальино Благовещенского района без утвержденной и прошедшей госэкспертизу проектно-сметной документации, а также без разрешения на строительство. В надзорном органе посчитали, что чиновники превысили служебные полномочия.

Более того, подрядчиков допустили к работам и выплатили им деньги за работы на общую сумму 37,2 миллиона рублей. В прокуратуре посчитали, что бюджетные средства при этом были израсходованы незаконно.

Однако уже через год после возбуждения – 10 августа 2018 года – уголовного дела было прекращено. В феврале 2019 года зампрокурора Приамурья это постановление отменил. Во время дополнительного следствия было установлено, что в соответствии с долгосрочной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в Амурской области на 2009-2011 годы» из бюджета Амурской области для финансирования строительства горнолыжной базы в Натальине на счета ГАУ АО «ОЦРС» поступило 37,2 миллиона рублей, которые затем были переданы подрядчикам, задействованным на первоначальном этапе строительства горнолыжной базы. Согласно выводам проведенной по уголовному делу строительной судебной экспертизы, общая стоимость фактически выполненных на объекте строительства работ составила 37,4 миллиона рублей.

Также выяснилось, что госэкспертизу проектной документации по объекту проводило государственное автономное учреждение Приамурья «Амургосэкспертиза». Были выявлены нарушения, поэтому проектно-сметная документация не получила положительного заключения экспертной организации. Из-за отсутствия такого заключения администрация Благовещенского района и не выдала разрешение на строительство.

Несмотря на это, тогдашний директор ГАУ АО «ОЦРС» Сергей Цыбулин заключил договоры подряда на строительство горнолыжной базы. Имущество, приобретенное в ходе реализации проекта «Горнолыжная база в селе Натальино», было полностью учтено в реестре собственности Амурской области.

После дополнительного расследования, в апреле 2019 года, в амурском следственном управлении во второй раз было принято решение прекратить уголовное дело, с формулировкой: «в ходе расследования уголовного дела не установлено фактов оплаты подрядчикам невыполненных работ».

Законность принятого решения снова проверила прокуратура Амурской области и вновь посчитала его необоснованным. Дело направлено руководителю следственного управления Приамурья «для организации дополнительного расследования».

«По фактам выявленных нарушений заместителем прокурора области в адрес руководителю СУ СК России по Амурской области внесено требование, которое находится на рассмотрении», – говорится в официальном ответе за подписью прокурора Руслана Медведева на обращение депутату Госдумы от Амурской области (есть в распоряжении редакции).

Ранее сообщалось, что горнолыжная база изначально строилась с многочисленными нарушениями. Работы велись на южном пологом склоне, который не подходит для горнолыжного спуска, где снега бывает очень мало и он быстро тает. Кроме того, там есть подземные ручьи, которые начинают рано выходить из-под земли. Более того, согласно отчету КСП от 2013 года, из более чем 22 миллионов, потраченных на возведение объекта в 2011-2012 годах, 9,7 миллиона рублей были необоснованно списаны на расходы областного Центра развития спорта, который отвечал за строительство.