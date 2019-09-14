Пьяный амурчанин без прав угнал автомобиль

В Тамбовке местная жительница заявила об угоне со двора дома автомобиля. Полицейские нашли того, кто мог быть причастен к преступлению.

Также правоохранители выяснили возможное местонахождение угонщика, где впоследствии его и обнаружили. Задержали мужчину, 1987 года рождения, инспекторы ДПС ГИБДД совместно с сотрудником уголовного розыска в селе Новотроицкое Константиновского района. Мужчина ехал на угнанном автомобиле, он находился в состоянии опьянения и не имел права управления транспортным средством.

На амурчанина составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ и статье 12.7 КоАП РФ.

В отношении него также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Автомобиль будет возвращен хозяйке, сообщают в УМВД России по амурской области.