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14сентября
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сегодня, 13:08 0

Пьяный амурчанин без прав угнал автомобиль

В Тамбовке местная жительница заявила об угоне со двора дома автомобиля. Полицейские нашли того, кто мог быть причастен к преступлению.

Также правоохранители выяснили возможное местонахождение угонщика, где впоследствии его и обнаружили. Задержали мужчину, 1987 года рождения, инспекторы ДПС ГИБДД совместно с сотрудником уголовного розыска в селе Новотроицкое Константиновского района. Мужчина ехал на угнанном автомобиле, он находился в состоянии опьянения и не имел права управления транспортным средством.

На амурчанина составили административный протокол по статье 12.8 КоАП РФ и статье 12.7 КоАП РФ.

В отношении него также возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ, избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

Автомобиль будет возвращен хозяйке, сообщают в УМВД России по амурской области.

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#происшествия #транспорт

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