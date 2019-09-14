В России впервые с 2016 года проиндексируют материнский капитал

В 2020 году правительство РФ проиндексирует материнский капитал на 3,8%. Таким образом, выплата составит 466 тысяч 617 рублей.

Об этом в пятницу, 13 сенятбря, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ, пишет ТАСС.

«Размер материнского капитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тысяч 617 рублей. В бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 миллиарда рублей на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на возобновление индексации с 1 января 2020 года», – сказала Голикова.

На сегодняшний день размер федерального материнского капитала составляет 453 026 рублей.

Государственная программа поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в России с 2007 года. До 2016 года материнский капитал ежегодно индексировался с учетом инфляции. В декабре 2016 года был подписал закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020 года.

Помимо федерального маткапитала действует также региональная выплата. В Приамурье получить его могут получить семьи, в которых второй ребенок родился 1 января 2019 года и позже. В этом случае семья получает 135 907,8 тысячи рублей или 30% от суммы федерального капитала.

В текущем году обратились в ПФР за материнским капиталом обратились более двух тысяч амурчанок, сообщает пресс-служба амурского Пенсионного фонда.

Сертификаты можно получить в управлении социальной защиты населения по месту жительства. Подтверждать семейные доходы и нуждаемость в жилье не нужно. Наличными средства не выплачиваются, они строго целевые, как и у федерального материнского капитала.