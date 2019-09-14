В Якутии на федеральной трассе нашли пропавшую в Амурской области 17-летнюю девушку

Полицейские Якутии нашли несовершеннолетнюю амурчанку, когда та одна шла по федеральной трассе «Лена». 17-летняя девушка направлялась в сторону Якутска.

Правоохранители установили, что девушка живет Амурской области и с 10 сентября находится в розыске МО МВД России «Бурейский». С ее слов, она приехала из Приамурья в Якутию автостопом, чтобы посетить Музей мамонта в Якутске.

Беглянку передана в органы опеки для решения вопроса о передаче ее законным представителям. В пятницу вечером девушка находится в Хангаласском социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).