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14сентября
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сегодня, 11:26 1

В Якутии на федеральной трассе нашли пропавшую в Амурской области 17-летнюю девушку

В Якутии на федеральной трассе нашли пропавшую в Амурской области 17-летнюю девушку
Фото: fkudsd-dv.ru

Полицейские Якутии нашли несовершеннолетнюю амурчанку, когда та одна шла по федеральной трассе «Лена». 17-летняя девушка направлялась в сторону Якутска.

Правоохранители установили, что девушка живет Амурской области и с 10 сентября находится в розыске МО МВД России «Бурейский». С ее слов, она приехала из Приамурья в Якутию автостопом, чтобы посетить Музей мамонта в Якутске.

Беглянку передана в органы опеки для решения вопроса о передаче ее законным представителям. В пятницу вечером девушка находится в Хангаласском социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, сообщает пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).

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#Дальний Восток #дети #происшествия

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    как мило, в музей она захотела))))))

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