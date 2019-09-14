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14сентября
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Амур.инфо подарит два билета на спектакли «Амурской осени» за фото с единорогом

Амур.инфо подарит два билета на спектакли «Амурской осени» за фото с единорогом

Во время традиционной ночной распродажи билетов на спектакли и творческие встречи «Амурской осени», которая прошла 13 сентября в фестивальном шатре, все желающие могли сфотографироваться с единорогом. А выложив это фото в Инстаграм со специальным хэштегом, можно выиграть два пригласительных билета на фестиваль.

Единорог, с которым нужно было сфотографироваться, был в футболке с логотипом Амур.инфо. Сзади на нее был нанесен Qr код, по которому можно было пройти и попасть в Инстаграм amur.info.

Участникам розыгрыша от Амур.инфо теперь нужно выложить фото с единорогом на своей личной странице и сопроводить хэштегом #амурскаяосеньаи. Это единственное условие.

В понедельник, 16 сентября, среди участников в Инстаграм случайным образом будет выбран победитель, который получит два пригласительных билета на один из спектаклей «Амурской осени».

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#Амурская осень

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