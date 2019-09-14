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14сентября
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Школьникам Екатеринбурга в гоголевском спектакле «Ревизор» показали жестокую сцену изнасилования

Школьникам Екатеринбурга в гоголевском спектакле «Ревизор» показали жестокую сцену изнасилования
Фото: фрагмент спектакля

В Екатеринбурге разгорелся громкий скандал по поводу новой интерпретации известной гоголевской пьесы «Ревизор». Режиссер спектакля добавил в него сцену изнасилования – символ падения главных героев, готовых пойти на все ради власти. Это увидели школьники, так как постановка прошла в Театре юного зрителя.

Спектакль псковского Театра драмы имени Пушкина показывали в рамках фестиваля «Реальный театр», на который приехали 18 театров из России и Европы. За событием внимательно наблюдают СМИ, поэтому недоразумение наделало много шума, пишет «Российская газета».

«Дети были. Если пошел на красный свет – не удивляйся. На билете написано "+18", на афише написано "+18". Родитель приходит на спектакль с возрастным ограничением с ребенком и пишет потом жалобу. Мы не винный магазин, чтобы у всех проверять документы. Взрослые сами должны были понять, что пометка стоит не просто так», – рассказал арт-директор фестиваля Олег Лоевский.

Он отметил, что, несмотря на то, что «Ревизор» входит в школьную программу, билеты в школах не распространялись.

«В спектакле есть два момента, за которые можно зацепиться. Хлестаков – молодой мужчина моется в душе голой попой к зрительному залу. Если считать это порнографией, то, что сказать о Давиде, у которого видно не только попу? Вторая сцена действительно жестокая, но там ничего нет, это театр, метафора. На глазах Городничего и Городничей Хлестаков насилует их дочь. Под одеялом. Это говорит о том, что родители готовы продать свою дочь за власть, благополучие», - прокомментировал Лоевский.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Проводится проверка, сообщает РЕН ТВ.

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#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Kotik2011

    Kotik2011
    27 минут назад

    Секс, наркотики, дрянное пиво, ублюдочные режиссеры, певчики и певички непонятной половой ориентации (у которых голос, как убомжа с помойки), это все так называемые западные ценности.

  • ay

    ay
    21 минута назад

    Kotik2011

    Секс, наркотики, дрянное пиво, ублюдочные режиссеры, певчики и певички непонятной половой ориентации (у которых голос, как убомжа с помойки), это все так называемые западные ценности.



    Да ладно. Про Запад-то трещать. Такие нелицеприятные вещи творились и в Средней Азии, и на Ближнем востоке, и в Японии, и даже в любимом некоторыми СССРе. Потому что люди - такие скотины. Везде и всегда. Но и иногда, общественный строй сильно порицает такое поведение. Но оно есть. Всё равно. Даже в самой бабочкамипукающей стране.

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