Школьникам Екатеринбурга в гоголевском спектакле «Ревизор» показали жестокую сцену изнасилования

В Екатеринбурге разгорелся громкий скандал по поводу новой интерпретации известной гоголевской пьесы «Ревизор». Режиссер спектакля добавил в него сцену изнасилования – символ падения главных героев, готовых пойти на все ради власти. Это увидели школьники, так как постановка прошла в Театре юного зрителя.

Спектакль псковского Театра драмы имени Пушкина показывали в рамках фестиваля «Реальный театр», на который приехали 18 театров из России и Европы. За событием внимательно наблюдают СМИ, поэтому недоразумение наделало много шума, пишет «Российская газета».

«Дети были. Если пошел на красный свет – не удивляйся. На билете написано "+18", на афише написано "+18". Родитель приходит на спектакль с возрастным ограничением с ребенком и пишет потом жалобу. Мы не винный магазин, чтобы у всех проверять документы. Взрослые сами должны были понять, что пометка стоит не просто так», – рассказал арт-директор фестиваля Олег Лоевский.

Он отметил, что, несмотря на то, что «Ревизор» входит в школьную программу, билеты в школах не распространялись.

«В спектакле есть два момента, за которые можно зацепиться. Хлестаков – молодой мужчина моется в душе голой попой к зрительному залу. Если считать это порнографией, то, что сказать о Давиде, у которого видно не только попу? Вторая сцена действительно жестокая, но там ничего нет, это театр, метафора. На глазах Городничего и Городничей Хлестаков насилует их дочь. Под одеялом. Это говорит о том, что родители готовы продать свою дочь за власть, благополучие», - прокомментировал Лоевский.

Ситуацией заинтересовалась прокуратура. Проводится проверка, сообщает РЕН ТВ.