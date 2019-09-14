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Местами дожди: прогноз погоды в Приамурье на 14 сентября

Местами дожди: прогноз погоды в Приамурье на 14 сентября
Фото: instagram.com

В субботу, 14 сентября, в южных и центральных районах Амурской области ожидается переменная облачность, местами слабый дождь. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 7-12 метров в секунду. Днем воздух прогреется до 19…24 градусов тепла.

В северных районах Приамурья также прогнозируется переменная облачность, местами дожди. Западный ветер будет дуть со скоростью 9-14 метров в секунду. Столбики термометров покажут 14…19 градусов выше нуля.

В Благовещенске будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха будет 21…23 градуса со знаком плюс, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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