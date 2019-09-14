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14сентября
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В Амурской области прошли масштабные антитеррористические учения

В Амурской области прошли масштабные антитеррористические учения
Фото: function.mil.ru

В Октябрьском районе Приамурья состоялось крупное межведомственное учение по противодействию терроризму. По легенде учений, в селе Екатеринославка обнаружили предметы, похожие на самодельные взрывные устройства. А тех, кто мог их установить, нашли в отдельно стоящем здании на окраине села.

Решением созданного оперативного штаба территория Екатеринославка была объявлена зоной контртеррористической операции (КТО).

На предложение сдаться «преступники» открыли огонь из автоматического стрелкового оружия. Ответными действиями спецподразделений условные террористы были нейтрализованы. Все обнаруженные взрывоопасные предметы обезврежены, очаги возгорания ликвидированы.

В учении было задействовано больше 500 сотрудников различных органов исполнительной власти. Это военнослужащие Восточного военного округа, сотрудники ФСБ, МВД, МЧС, федеральных органов специальной связи, представители региональной и местной администрации. Также было задействовано около 60 единиц спецтехники.

Руководство учения высоко оценило совместные действия силовых структур и органов власти региона, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Учения проходили с 10 по 12 сентября.

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