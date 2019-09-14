Выигравшей полный комплект билетов «Амурской осени-2019» женщине повезло дважды

Традиционная ночная распродажа билетов на спектакли и творческие встречи прошла 13 сентября в фестивальном шатре, который разместился напротив гостиницы «Зея», где живут артисты. Здесь же исполнительная дирекция фестиваля разыграла три комплекта билетов.

В шатре работали выездные кассы учреждений – Общественно-культурного центра, Амурской областной филармонии и Амурского областного театра драмы. Билеты на некоторые спектакли и творческие вечера можно было приобрести по сниженной цене - от 500 рублей.

Информационные партнеры фестиваля – областной телеканал и газета проводили для посетителей викторину и даже устроили тотализатор, кому достанутся победные журавли «Амурской осени». Информагентство "АмурИнфо" предоставило единорога, выставленное в соцсетях фото которого давало право на участие в розыгрыше билетов.

Ближе к 22 часам в шатре случился аншлаг, многие пришли именно на розыгрыш. Чтобы принять участие в нем, нужно было от приобретенных билетов оторвать купоны и бросить в лотерейный ящик. Организаторы определили три приза. Главный приз – комплект билетов в количестве 58 штук на все события «Амурской осени–2019». Второй приз – билеты на все творческие вечера, внеконкурсные спектакли и церемонии открытия и закрытия. Третий – билеты на творческие вечера и внеконкурсные спектакли.

Купоны из ящика доставали артисты Влад Шкляев и Дмитрий Нестеров, в обоих случаях победительницами оказались женщины по имени Ольга. Артисты вместе с ведущим Ильей Дементьевым много шутили, пели и даже танцевали вместе с залом.

Обладательницу главного приза выявила счастливая рука директора Амурской областной филармонии Ольги Смирновой. Комплект из 58 билетов на все мероприятия фестиваля получила жительница Благовещенска . Как рассказала счастливица, это уже ее второй выигрыш на фестивале. Купив по два билета на спектакль «Срочно выйду замуж» и творческую встречу с Валерией Ланской, она выиграла в соцсетях еще билет на «Тайны королевской кухни». И вот теперь – полный комплект.

«Я хотела на «Авантюристов поневоле», но не хватило билетов. Теперь все есть! Я не верила, что может быть победа. Работаю директором филиала в компании по продаже запчастей, специально отпуск брать не буду, все мероприятия вечерние, везде успею. Еще раздам родственникам, знакомым», - рассказала Оксана Киргизова.

В фестивальном шатре всем напомнили, что все фильмы на фестивале будут показывать бесплатно. Чтобы получить билет – а вместимость зала для показа полного метра – 157 мест, для короткометражек 114 мест – нужно подойти к кассе кинокомплекса «Благовещенск» в день показа. В одни руки дается два билета.

Гостям рассказали, что в рамках «Амурской осени-2019» в шатре пройдёт городской фестиваль интеллектуальных игр «#УмаПалатка». Командам от 3 до 8 человек предлагают сыграть в самые популярные интеллектуальные игры в Благовещенске: «Квиз, приз!», «БрейнДо», «Котоквиз», «Детектит». Регистрация команд проходит на сайте - www.фестивальныйшатер.рф . Это обязательное условия для участия. Победителей игр будут ждать подарки в виде билетов на мероприятия «Амурской осени».

Победители каждой игры сразятся в Финале за звание «Самая умная команда города».

Помимо интеллектуальных игр в фестивальном шатре жителей и гостей города ждут творческие встречи с артистами Амурской осени – бесплатно. Подробнее о работе шатра - в блоге «Культпросвет».