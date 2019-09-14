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14сентября
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В Приамурье переезжающим в село молодым специалистам обещают выплаты в 150 тысяч

В Приамурье переезжающим в село молодым специалистам обещают выплаты в 150 тысяч
Фото: pixabay.com

В Амурской области смотивировать молодежь ехать работать в село. Для этого в регионе действуют несколько программ.

Сейчас на амурские предприятия агропромышленного комплекса требуются агрономы, зоотехники, ветврачи, инженеры-механики, энергетики, а также экономисты, бухгалтеры и юристы. Востребованы и рабочие специальности: механизаторы, токари, электрики, работники по уходу за животными.

По региональному закону «О государственной поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса Амурской области» молодые специалисты, пожелавшие после окончания обучения трудоустроиться в сельскую местность на срок не менее 5 лет по полученной специальности, имеют право на материальную поддержку из областного бюджета. Таким амурчанам полагают единовременное пособие в размере 150 тысяч рублей, ежемесячное денежное пособие – 7 тысяч рублей специалистам с высшим образованием и 5 тысяч рублей со средним профессиональным образованием.

Обязательные условия для получения указанных выплат – трудоустройство по полученной специальности не позднее трех месяцев с момента получения диплома и предоставление в министерство сельского хозяйства Амурской области необходимых документов в течение трех месяцев со дня подписания обеими сторонами трудового договора.

В случае прохождения военной службы по призыву, а также при уходе в отпуск по беременности и родам, отпуск по уходу за ребенком, в год завершения обучения за молодыми специалистами сохраняется право на получение выплат.

За время действия закона 318 молодых специалистов получили подъемные, из них – 10 в текущем году, 8 пакетов документов находятся на рассмотрении, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

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#сельское хозяйство #финансы

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