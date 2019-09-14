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На участке улицы Трудовой перекрывают движение

На участке улицы Трудовой перекрывают движение
Фото: http://gazeta-uzhnoe-tushino.info

В субботу, 14 сентября, на участке улицы Трудовой в районе ОКЦ Благовещенска будет перекрыто движение. Ограничение будет действовать с 9:00 до 20:00 на участке улицы от Ленина до Краснофлотской.

Въезд на этот участок будет закрыт в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных открытию XVII фестиваля кино и театра «Амурская осень», информирует пресс-служба администрации.

Как сообщало Амур.инфо, фестиваль торжественно откроется 14 сентября. В 17:00 все желающие смогут увидеть звездных участников «Амурской осени» на традиционной красной дорожке на пощади перед ОКЦ, а в 18:00 мероприятие переместится на сцену Общественно-культурного центра.

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#Амурская осень #транспорт

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