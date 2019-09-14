Строящийся в Благовещенске детский сад лидирует по уровню готовности среди трех возводимых в регионе ДОУ

Министерство строительства и архитектуры Приамурья начало еженедельные инспекции возводимых в области детских садов: в Благовещенске и Усть-Ивановке, на 120 детей каждый, и садик на 170 мест в Белогорске.

На сегодняшний день строители выполнили большую часть работ на всех строящихся объектах. Завершение строительных работ намечено на конец текущего года. Новые дошкольные образовательные учреждения обеспечат 410 дополнительных мест.

«По уровню готовности объектов к сдаче лидирует детский сад, строящийся в Благовещенске, на втором месте детский сад возводимый в Усть-Ивановке, наиболее отстающий детский сад в Белогорске», – отметил первый заместитель министра строительства и архитектуры Амурской области Владимир Розонов.

Все три детских дошкольных учреждения возводят в рамках национального проекта «Демография». Контракты на их создание были заключены в конце 2018 года. Общая стоимость строительства составляет 492 миллиона рублей, выделенных из федерального, областного и муниципального бюджетов.







Также Владимир Розонов подчеркнул, что посещение строящихся детских садов сотрудниками министерства будет проводиться еженедельно для координации работы подрядных организаций и обеспечения ввода объектов в установленные сроки, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.