Гороскоп 14 сентября: у Весов серьезный разговор, Рыбы обретут свободу

Восход Солнца: 06:03

Заход Солнца: 18:47

Солнце в Деве.

Овен. Благоприятный день для начала любого важного дела или изменения служебного положения. Возможно, Овнам предложат новую должность. Соглашайтесь не раздумывая, так как в скором времени последуют значительные перемены в жизни.

Телец. Удачный день для преодоления козней противников, улучшения материального благосостояния, поездок или дел, связанных с новыми контактами, особенно с иностранцами. Удачны встречи с общественными и политическими деятелями. Те, кто стремится заняться политикой, смогут наконец осуществить свое желание.

Близнецы. Критический день. Будьте предельно внимательны и осторожны с партнерами, дабы не задеть их самолюбия, не вызвать ревности или зависти. Звезды предупреждают и о возможных осложнениях в отношениях с друзьями или родственниками. Вероятно, вам необходимо быть более предусмотрительными и не принимать поспешных решений. Возможно легкое недомогание, недовольство и раздражительность.

Рак. Не исключено, что сегодня Ракам удастся подняться по ступенькам служебной лестницы, расширить перспективы деятельности или открыть для себя иные источники заработка. В любом деле остерегайтесь идти на поводу своих страстей, избегайте резких высказываний в адрес руководителей или разговора на повышенных тонах с коллегами, иначе благоприятный для вас результат будет поставлен под сомнение.

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Лев. Сложный период. Нерешенные проблемы в отношениях с близким человеком потребуют много времени и сил. Звезды советуют не экспериментировать – действуйте только проверенными способами. Существует вероятность некоторого ухудшения здоровья.

Дева. Неблагоприятный день, связанный с обманами в партнерских отношениях, конфликтами с родственниками и детьми, а также ухудшением самочувствия. Если сегодня заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой, возможны осложнения. Поберегите себя.

Весы. Противоречивый, двойственный день. В первую половину дня вероятен серьезный разговор с людьми, от которых Вы зависите. Последствия его могут быть самыми неожиданными. Запланируйте более ответственные как личные, так и общественные дела на вторую половину дня, это принесет вам мир и восстановление равновесия.

Скорпион. Удачный день. В этот день вы можете смело браться даже за те дела, о которых имеете самое смутное представление. Ваш оптимизм и упорство поднимут вас в глазах окружающих. Любые встречи пройдут удачно: Вам будет очень легко прийти к общему мнению. Ваша способность к неожиданным решениям и экспериментам послужит обновлению жизненных ощущений и придаст новую форму отношениям с окружающими людьми.

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Стрелец. Вероятно, ваша потребность в признании создаст Стрельцам в субботу много проблем. Постарайтесь не высказывать претензии к окружающим, особенно в резкой форме. Ссоры и конфликты не прибавят авторитета.

Козерог. Возможен конфликт в отношениях со старшими в семье. Постарайтесь сохранить равновесие и хладнокровно рассматривать даже самые сложные проблемы. Благодаря терпению и такту вы сможете облегчить ситуацию. К концу дня возможно нервное перенапряжение.

Водолей. Энергетически мощный день. Нужно быть очень осторожным и внимательным в делах: прибыль можно получить только от старых дел, не затевая новых проектов. Вероятны проблемы с друзьями или крупная семейная ссора по поводу бывших поклонников и поклонниц. На пути к взаимному согласию много проблем, поэтому природные гибкость и деликатность окажутся как нельзя кстати.

Рыбы. Этот день может пройти под знаком интуитивной работы, пророчества и предвидения. Справившись со своими недостатками, вы обретете внутреннюю свободу. Постепенно будет возрастать уверенность в собственных силах и надежда на удачное завершение начатых дел.

Астролог: Вальдемар Небоходцев