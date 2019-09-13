Актриса Анна Лаптева на гастролях в Москве лечила бывшую телеведущую Благовещенска Ренату Трушину

В 1983-м году драмтеатр из Благовещенска, в год 100-летия со дня своего основания, на сцене знаменитого Ленкома показывал москвичам и гостям столицы свои театральные постановки. В последующие годы большая гастрольная деятельность не прекращалась. Театр покорял зрителей Китая, активно посещал города Дальнего Востока, в 2010 году летал в Америку, а через два года играл спектакли в нескольких городах Израиля. Но выступить снова в Москве удалось лишь несколько десятилетий спустя.

В феврале 2019 года, благодаря объявленному президентом Году театра в России, Амурский драматический в рамках общероссийского театрального марафона выступил в Магадане. В 2018 году в Благовещенск приезжал Московский театр юного зрителя. А 12 сентября завершились долгожданные обменные гастроли в столице России. На сцене Московского ТЮЗа амурские актеры сыграли 11 сентября два детских спектакля «Бамбуковый остров», поставленного по мотивам китайской притчи.

А 12 сентября публике была представлена драматическая поэма «Горький хлеб Албазина».

«Благодаря проекту министерства культуры России "Большие гастроли" мы снова сумели выбраться в Москву. Пусть и на два дня. Но мы живем, представьте себе, в Благовещенском переулке, в пяти минутах ходьбы от Кремля. Работаем в самом центре Москвы», – поделилась директор Амурского театра драмы Татьяна Бедина с журналистом Сергеем Логвиновым, работающим в столице.

«Граф Муравьёв пришел на Амур не завоевывать земли, а возвращать их России вместе с былой славой Албазина», – говорилось в программке спектакля.

Зрительный зал долго не отпускал со сцены амурских актеров. Бывший преподаватель Благовещенского пединститута Нина Петровна Шенкевец, ныне живущая в столице, преподнесла букет лилий своей ученице, драматургу Нине Дьяковой, по пьесе которой и был поставлен показанный москвичам спектакль.

«Вчера был трогательный вечер встречи с амурской диаспорой. Все наши собрались в ТЮЗе – от Арт-видео до "Альфа-канала ": Владек Дарман, Лена Лазутина, Люда Козлова, Жанна Одинцова, Рената Трушина», – рассказал Сергей Логвинов.

«Я захватила кусочек репетиции. Как только артисты пошли в пляс, так я в слезы, а мне нельзя – у меня давление, мне Анна Григорьевна Лаптева только таблетку дала», – поделилась впечатлениями на своей странице в социальной сети Рената Трушина.

В пятницу, 13 сентября, театр отправляется из Москвы в Великие Луки, где на сцене местного театра будет работать с 14 по 20 сентября. А Великолукский театр драмы с 24 по 30 сентября приедет на гастроли в Благовещенск.